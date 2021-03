Ylioppilaskirjoituksissa laskimet käyvät tänään kuumina pitkän matematiikan kokeessa

Kevään ylioppilaskirjoituksissa tiivistahtinen viikko jatkuu, kun tänään kokelaat osallistuvat matematiikan pitkän oppimäärän kokeeseen.

Tällä viikolla kirjoituksia järjestetään jokaisena arkipäivänä. Ylioppilaskirjoitukset on tänä keväänä toteutettu poikkeusjärjestelyin koronavirustartuntojen torjumiseksi, ja esimerkiksi koepäiviä on lisätty.

Koepäiviä muutettiin siten, että kaksi reaalikoepäivää jaettiin neljäksi koepäiväksi ja matematiikan koepäivä jaettiin kahdeksi koepäiväksi. Kokeita on näin mahdollista järjestää pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä.

Torstaina vuorossa on biologian, filosofian ja psykologian kirjoituspäivä. Perjantaina kokelaat puolestaan testaavat taitojaan fysiikan ja historian tehtävien parissa.

Aiemmin tällä viikolla pidettiin vieraan kielen pitkän oppimäärän sekä lyhyen matematiikan kokeet.

Kirjoitukset järjestetään nyt kolmatta kertaa poikkeusjärjestelyin koronavirustilanteen vuoksi. Ylioppilastutkintoon ilmoittautui tänä keväänä noin 47 000 kokelasta eli noin 4 000 enemmän kuin viime keväänä. Kirjoitukset päättyvät huhtikuun 7. päivänä.

STT

Kuvat: