Ylioppilaskirjoitusten tiivein viikko alkaa vieraan kielen pitkällä oppimäärällä

Kevään ylioppilaskirjoitukset jatkuvat tänään vieraan kielen pitkällä oppimäärällä. Kieliä ovat englanti, espanja, ranska, saksa ja venäjä.

Ylioppilaskirjoitukset on tänä keväänä toteutettu poikkeusjärjestelyin koronavirustartuntojen torjumiseksi. Koepäiviä muutettiin siten, että kaksi reaalikoepäivää jaettiin neljäksi koepäiväksi ja matematiikan koepäivä jaettiin kahdeksi koepäiväksi. Kokeita on näin mahdollista järjestää pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä.

Koepäivien lisääntynyt määrä heijastuu etenkin tälle viikolle, jolloin oppiaineiden kirjoituksia on jokaisena arkipäivänä.

