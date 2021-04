Ainakin 36 ihmisen kerrotaan kuolleen junaturmassa Taiwanissa – osa vaunuista on jumissa tunnelissa

Taiwanissa Itä-Aasiassa ainakin 36 ihmisen uskotaan kuolleen junaturmassa lähellä Hualienin kaupunkia, kertovat paikalliset viranomaiset. Yli 60 ihmistä on viety sairaalahoitoon, ja yli 70:n kerrottiin olevan yhä jumissa vaunuissa.

Juna suistui kiskoilta tunnelissa. Pääkaupunki Taipeista matkaan lähteneessä junassa oli kahdeksan vaunua ja noin 350 matkustajaa.

Viranomaisten mukaan tunnelissa on sisällä neljä vaunua, joihin pelastajat yrittävät päästä. Viranomaisten mukaan vaunut ovat vahingoittuneet pahasti.

Paikallismedioiden mukaan onnettomuuden uskotaan johtuneen rakennustyömaan lava-autosta, joka olisi osunut junaan sen mennessä tunneliin. Paikalta otetuissa kuvissa näkyy pahasti rikkoutunut keltainen auto kyljellään junan vieressä.

Onnettomuus tapahtui Taiwanin saaren itäisellä rautatiellä noin kello 9.30 aamulla paikallista aikaa.

Sairaalat hälytysvalmiuteen

Presidentti Tsai Ing-wen on määrännyt sairaalat käynnistämään suuronnettomuustoimet, presidentin kansliasta kerrotaan.

– Tärkeysjärjestyksen kärjessä on pelastaa jumiin jääneet ihmiset, kanslian tiedotteessa sanotaan.

Paikallisen UDN-uutissivuston julkaisemissa kuvissa näkyy, kuinka osa junan vaunuista on painunut rajusti kasaan ja vääntynyt liki tunnistamattomiksi.

UDN:n suorassa lähetyksessä tunnelin ulkopuolelta näkyi ainakin kaksi vahingoittumatonta vaunua, joista pelastajat auttoivat matkustajia ulos.

– Tunsin äkillisen, rajun heilahduksen ja huomasin kaatuvani lattialle. Rikoimme sitten ikkunan päästäksemme kiipeämään junan katolle ja pois, eräs matkustajista sanoi UDN:lle.

Yksi pahimmista junaonnettomuuksista maassa koskaan

Onnettomuus tapahtui hautojenlakaisujuhlan alussa. Kyseessä on pitkä pyhäviikonloppu, jolloin Taiwanin tiet ja rautatiet ovat yleensä täynnä ammoisiin kotikyliinsä palaavia ihmisiä, jotka siivoavat kuolleiden sukulaistensa haudat ja antavat uhrilahjoja.

Perjantain onnettomuus vaikuttaa olevan yksi Taiwanin pahimmista rautatieonnettomuuksista. Vuonna 2018 junan suistuessa radalta kuoli 18 ihmistä ja yli 200 loukkaantui. Vuonna 1991 taas 30 ihmistä kuoli ja yli sata loukkaantui kahden junan törmättyä Miaolissa. Vuonna 1981 rekka osui matkustajajunaan tasoristeyksessä ja junanvaunuja putosi sillalta Hsinchussa ja 30 ihmistä kuoli.

https://udn.com/news/story/122094/5361414

STT