Alhaisten koulussa ja Torikadun päiväkodissa koronatartunnat

Salossa Alhaisten koulussa ja Torikadun päiväkodissa on todettu koronatartunnat, kertoo Salon kaupunki tiedotteessaan. Terveydenhuoltoviranomaisten mukaan Alhaisten koulussa on altistunut yhden opetusryhmän oppilaita ja Torikadun päiväkodissa altistuneissa on lapsia ja henkilökuntaa.

Terveydenhuoltoviranomaiset ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin ja samalla annetaan ohjeet karanteenista. Karanteenin jälkeen oppilaat voivat palata normaalisti kouluun ja lapset päiväkotiin, jos karanteenin aikana ei ole tullut oireita.

Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut. Joten oppilaat ja lapset, jotka eivät ole altistuneet, menevät normaalisti kouluun ja päiväkotiin.

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempia tietoja.

Salon kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti Alhaisten koulun ja Torikadun päiväkodin tilannetta, ja kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.