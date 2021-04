Amazonin perustaja Jeff Bezos asettui tukemaan presidentti Bidenin ajamia yritysverotuksen korotuksia

Verkkokauppayhtiö Amazonin perustaja ja toimitusjohtaja Jeff Bezos on ilmoittanut tukevansa Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin ajamaan infrastruktuuripakettiin liittyviä yritysverotuksen korotuksia.

Amazonin sivuilla julkaistussa lausunnossaan Bezos kehottaa sekä republikaaneja että demokraatteja työskentelemään yhdessä Yhdysvaltain kilpailukyvyn varjelemiseksi.

– Tuemme Bidenin hallinnon keskittymistä rohkeisiin sijoituksiin amerikkalaiseen infrastruktuuriin. Sekä demokraatit että republikaanit ovat tukeneet infrastruktuuria menneisyydessä, ja nyt on oikea aika tehdä yhteistyötä tämän toteuttamiseksi, Bezos sanoo.

Bezos sanoo Amazonin tunnustavan tarpeen myönnytyksille kaikilta osapuolilta paketin yksityiskohtien ja sen rahoittamisen osalta ja mainitsi yhtiön tukevan yritysveroasteen kasvatusta.

Paketti voidaan hyväksyä ilman republikaaneja

Kongressin republikaanit ovat hyökänneet voimalla Bidenin hallinnon kaavailemaa kahden biljoonan dollarin infrastruktuuripakettia vastaan. Maanantaina senaatin sääntöjen tulkinnasta vastaava viranomainen vahvisti, että demokraatit voivat hyväksyä paketin senaatissa ilman republikaaniääniä, kertoi New York Times.

Demokraatit hallitsevat sekä kongressin edustajainhuonetta että senaattia, jossa puolueella on hiuksenhieno 50 senaattorin johtoasema. Kun sadan senaattorin äänestys menee tasan, on ratkaiseva ääni varapresidentti Kamala Harrisilla.

Historiallisen suuren infrastruktuuripaketin toteuttaminen voi kuitenkin tietää vaikeita neuvotteluja. Koska puolueen kontrolli kongressista on hiuskarvan varassa, on lähes kaikkien demokraattien äänestettävä paketin puolesta.

