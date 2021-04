Apua kunnan lainasta

Valtiolla ja kunnilla on erilaisia keinoja auttaa ihmisiä hädässä. Iso osa työkaluista perustuu lakiin, mutta kunnilla on myös vapaaehtoisia keinoja. Yksi tällainen vapaehtoinen auttamistapa on sosiaalinen luototus, jonka kautta kunnat myöntävät asukkailleen halpakorkoista lainaa.

Sosiaalinen luototus on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille, jotka eivät saa normaalia luottoa pankista. Luottojen tavoitteena on ihmisten ylivelkaantumisen ja syrjäytymisen ehkäiseminen.

Sosiaalisen luototuksen on ottanut käyttöön noin 30 kuntaa. Niistä yksi on Salo, joka on myöntänyt sosiaalisia luottoja vuodesta 2012.

Sosiaalisille luotoille on ollut Salossa myös tarvetta. Yhdeksän vuotta sitten luottojen myöntämiseen oli varattu 100 000 euron pääoma, tänä vuonna lainapääoma on 210 000 euroa.

Sosiaalisten luottojen myöntäminen on jouduttu Salossa aika ajoin keskeyttämään, koska koko lainapääoma on ollut lainassa. Viimeksi näin tapahtui viime vuonna, mutta tänä vuonna uusia luottopäätöksiä on voitu jälleen tehdä.

Myös Someron kaupunki valmistelee parhaillaan sosiaalisen luototuksen käyttöönottoa. Viime vuosien kehitys on kaupungin perusturvan mukaan tehnyt sosiaaliset luotot tarpeelliseksi myös Somerolla.

Somerolla sosiaalisen luototuksen käyttöönottoa selvitettiin edellisen kerran kymmenen vuotta sitten. Silloin tukimuotoa ei pidetty tarpeellisena.

Koronan tuomat poikkeusolot näkyvät myös sosiaalisen luototuksen tarpeessa. Somerolla kulunut vuosi on lisännyt sosiaalisten luottojen tarvetta, kun korona on ajanut ihmisiä taloudellisiin vaikeuksiin.

Salossa sosiaalisten luottojen kysyntä on lähtenyt viime viikkoina kasvuun. Seuraavat kuukaudet näyttävät, onko kyseessä pidempi koronan tuoma suuntaus.

Sosiaalinen luototus on käytössä monessa suuressa kaupungissa, sillä lähes puolet suomalaisista on sen piirissä. Kunnan myöntämän halpakorkoisen lainan avulla taloudellisen avun tarpeessa oleville annetaan mahdollisuus selvitä pahimman yli.

Sosiaaliset luotot maksetaan takaisin sovitun ohjelman mukaisesti. Salon kokemukset osoittavat, että lyhennyksiä jää myös hoitamatta. Tämä on vaikeuttanut osaltaan uusien lainojen myöntämistä.