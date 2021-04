Astra Zenecan koronarokotteen kliiniset testit lapsilla keskeytetään Britanniassa

Britanniassa Astra Zenecan koronarokotteen kliiniset testit lapsilla keskeytetään siihen saakka kunnes mahdolliset yhteydet veritulppiin on selvitetty, kertoo rokotteen kehittelyyn osallistunut Oxfordin yliopisto.

Oxfordin yliopiston mukaan se odottaa lisätietoja Britannian viranomaisilta ennen testien jatkamista.

AstraZenecan rokotteen on epäilty voivan joissain tapauksissa aiheuttaa veritulppia. Asia nousi jälleen voimakkaasti esiin tiistaina, kun Euroopan lääkeviraston EMA:n rokoteosaston päällikkö Marco Cavaleri sanoo italialaislehti Il Messaggerolle, että hänen mielestään Astra Zenecan koronarokotteella on selvä yhteys veritulppiin.

Cavalerin mukaan vielä ei ole tiedossa, mikä rokotteessa veritulppia aiheuttaa.

Kyseessä ei ole EMA:n virallinen kanta. Cavaleri antaa haastattelussa ymmärtää, että virasto olisi vahvistamassa rokotteen ja veritulppien yhteyden lähiaikoina.

WHO:n hyödyt ovat edelleen rutkasti haittoja suuremmat

Astra Zenecan koronarokotteen hyödyt ovat edelleen huomattavasti haittoja suuremmat, painotti YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO tiistaina.

– Tällä hetkellä mikään ei viittaa siihen, että tätä analyysiä pitäisi muuttaa, sanoi järjestön johtoon kuuluva Rogerio Pinto de Sa Gaspar lehdistötilaisuudessa.

Mikäli yhteys veritulppiin voidaan vahvistaa, kyseessä olisi silti äärimmäisen harvinainen haittavaikutus. EMA on kerännyt omaan raporttiinsa EudraVigilance-palvelun kautta tapauksia, jotka liittyvät Astra Zenecan rokotteeseen.

Veritulppaepäilyt ovat saaneet useissa Euroopan maissa aikaan sen, että Astra Zenecan rokotteen käyttöä on keskeytetty tai kohdistettu uudelleen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaan Suomessa tätä rokotetta annetaan tällä hetkellä vain yli 65-vuotiaille, koska heillä ei ole havaittu lisääntynyttä riskiä veren hyytymishäiriöihin.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/signal-assessment-report-embolic-thrombotic-events-smq-covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant-covid_en.pdf

https://thl.fi/fi/-/astrazenecan-koronarokotteen-kayttoa-jatketaan-65-vuotta-tayttaneilla-haittavaikutusten-mahdollisuutta-nuoremmilla-selvitetaan-edelleen

AFP

STT

Kuvat: