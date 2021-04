Biden julkisti jättimäisen infrastruktuuriohjelmansa – aikoo luoda miljoonia työpaikkoja ja nostaa Yhdysvallat Kiinan edelle

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on esitellyt ehdotuksensa jättimäiseksi kahden biljoonan dollarin (1,7 biljoonan euron) ohjelmaksi, jonka tarkoitus on uudistaa maan rappiolle päässyttä infrastruktuuria.

Biden kertoi ohjelman luovan miljoonia työpaikkoja ja mahdollistavan muun muassa sen, että Yhdysvallat voisi voittaa Kiinan kansainvälisen talouden kentillä.

Presidentti vertasi ohjelmaansa Yhdysvaltain kunnianhimoiseen 1960-luvun avaruusohjelmaan. Bidenin mukaan ohjelma kohentaisi yhdysvaltalaisten alemman tulotason ja keskiluokan toimeentuloa. Sen lisäksi toimia kohdistuisi myös ilmastonmuutostoimiin.

– Tänään ehdotan kansakunnalle ohjelmaa, joka palkitsee työn, pelkän varakkuuden sijaan. Se rakentaa oikeudenmukaisen talouden, joka antaa kaikille mahdollisuuden menestyä. Se rakentaa vahvimman sitkeimmän ja innovatiivisimman talouden koko maailmassa, Biden sanoi.

Bidenin mukaan ohjelma on sijoitus Yhdysvaltoihin, jonka kaltaista ei ole nähty tai toteutettu sitten avaruusohjelman tai valtatieverkoston rakentamisen jälkeen.

”Wall Street ei rakentanut tätä maata, vaan keskiluokka”

Kahdeksan vuoden ajalle levittyvän Build Back Better -ohjelman kustannukset on osittain määrä kattaa nostamalla yritysveroa 21 prosentista 28:aan. Lisäksi on määrä nostaa äveriäiden yhdysvaltalaisten maksamien verojen määrää.

– Minulla ei ole mitään miljonäärejä ja miljardöörejä vastaan. Uskon amerikkalaiseen kapitalismiin, hän sanoi.

Hän kuitenkin painotti verkkokauppajätti Amazonin kaltaisten suurten yhdysvaltalaisyritysten käyttävän porsaanreikiä välttääkseen verojen maksun ja sanoi tämän olevan väärin.

– Wall Street ei rakentanut tätä maata, vaan Amerikan mahtava keskiluokka, Biden julisti Twitterissä.

Presidentti esitteli suunnitelmiaan Pennsylvanian Pittsburghissa keskiviikkona pitämässään puheessa.

Puheessaan Biden toi esille myös edeltäjänsä Donald Trumpin verouudistuslain, josta hyötyivät pääsääntöisesti rikkaat.

– Kun Trumpin verolaki meni läpi, 83 prosenttia rahasta meni rikkaimmalle yhdelle prosentille, Biden sanoi.

– Tällä (ohjelmalla) ei haeta kostoa. Tällä avataan mahdollisuuksia kaikille muille. Totuus on, että meillä kaikilla menee paremmin, kun meillä kaikilla menee hyvin, hän lisäsi.

Kongressissa edessä kovaa vääntöä

Ohjelman tavoitteena on muun muassa kunnostaa yli 30 000 kilometriä teitä, korjata tuhansia siltoja ja lisätä liittovaltion rahoitusta julkiselle liikenteelle.

Yhdysvalloissa on puhuttu jo vuosien ajan maan monilta osin vanhentuneen liikenneverkon kipeästä korjaustarpeesta. Edelliset presidentit Barack Obama ja Donald Trump lupasivat suuria satsauksia infrastruktuuriin, mutta ne jäivät enimmäkseen toteutumatta. Tällä osa-alueella Yhdysvallat onkin jäänyt jälkeen nousevasta kilpailijastaan Kiinasta, joka on rakentanut hurjalla tahdilla uusia teitä, rautateitä ja lentokenttiä.

Biden yrittää tehdä kunnianhimoisesta infrastruktuuriohjelmasta yhden presidenttikautensa kulmakivistä ja siirtää sen myötä hallintonsa katsetta myös koronapandemian jälkeiseen aikaan.

Bidenin suunnitelmien kuitenkin odotetaan kohtaavan tiukkaa vastustusta kongressissa, ei vähiten siksi, että vasta aiemmin maaliskuussa kongressi hyväksyi tiukan väännön jälkeen 1,9 biljoonan dollarin koronaelvytyspaketin.

Tässä vaiheessa on epäselvää, kuinka hyvät mahdollisuudet Bidenilla on saada nyt ehdottamansa paketti läpi. Uudelle massiiviselle kuluerälle tuskin löytyy tukea etenkään republikaaneilta, jotka vastustivat koronapakettiakin. Myös jotkut maltilliset demokraatit voivat suhtautua infrastruktuuriohjelmaan nihkeästi, etenkin jos sen rahoittamiseksi vaaditaan veronkorotuksia.

https://twitter.com/JoeBiden/status/1377385089340829700?s=20

STT