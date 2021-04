Brexit halvaannutti Britannian au pair -järjestelmän

Britannian työssäkäyvien vanhempien lastenhoidon tärkeä tukipilari, au pair -järjestelmä, on vakavasti uhattuna brexitin jälkeen. Tilanne luo paineita brittiperheisiin ja pakottaa äitejä harkitsemaan työssäkäynnin lopettamista.

Järjestelmä salli EU-maiden nuorten lastenhoitajien asua brittiperheissä esteettömästi vuoden 2020 loppuun. Sitten tuli jyrkkä muutos, joka edellyttää muun muassa työviisumia.

– Brexit tappoi liiketoimintamme. Tilanne on hyvin surullinen, kertoi Cynthia CaryRainbow Au Pairs -toimistosta, joka sijaitsee Lontoon eteläpuolella.

Uusien työehtojen mukaan EU-maiden au pairien on nyt ansaittava vähintään 20 000 puntaa (23 500 euroa) vuodessa, jotta työviisumi Britanniaan heltiää.

Aiemmin au pairille on annettu tyypillisesti 5 000 puntaa vuodessa.

Caryn mukaan hänen toimistonsa hakemukset ovat huvenneet tammikuusta lähtien 90 prosenttia.

Britti lastenhoitajana liian kallis?

Au pairit ovat hoitaneet Clare Jamesin kahta poikaa ​​viimeiset kymmenen vuotta. Hän kertoo saaneensa seuraavaa lukuvuotta varten vain yhden hakemuksen. Kunakin edeltäneenä vuonna au pair -tarjokkaita oli noin 15.

Jamesin mukaan brittiläisen lastenhoitajan kustannukset, noin 2 000 puntaa kuukaudessa, ovat kohtuuttoman kalliit useimmille maan lapsiperheille.

– Jos emme löydä ketään, joko minun tai mieheni on lopetettava työssäkäynti. Tämä on todellinen häpeä nuorille ja ahkerille perheille.

Aurelie Nuret, joka asuu Länsi-Lontoon Fulhamissa, sanoo ettei hänellä ollut aavistustakaan kuinka alueella pärjätään kesäkuukausien aikana.

– Tässä naapurustossa äitien työssäkäynti perustuu au pairien pestaamiseen, Nuret korostaa.

Toivonkipinä on ollut ajatus siitä, että EU-maiden au pairit saisivat Britanniassa samanlaisen aseman, jonka nuorten liikkuvuusohjelma antaa Australiasta ja Kanadasta saapuville.

Cynthia Cary ei ole tämänkään suhteen kovin toiveikas.

– Hallitus ei todellakaan kuuntele meitä. Olemme voimattomia.

