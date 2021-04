Buffalon tappioputki katkesi aivan synkän NHL-ennätyksen partaalla – Ristolaiselle kaksi syöttöpistettä

Jääkiekon NHL:ssä Buffalo Sabres vei suomalaisvahvistuksensa avittamana voiton Philadelphia Flyersista katkaisten karmaisevan tappioputken. Kotijoukkue Buffalo voitti pelin maalein 6-1.

Sabresin suomalaispuolustaja Rasmus Ristolainen sai ottelun aikana kaksi syöttöpistettä, kun taas suomalaispakki Henri Jokiharju jäi tehopisteittä. Ristolainen oli jäällä yhteensä noin 22 ja puoli minuuttia ja Jokiharju reilut 18 ja puoli minuuttia.

Buffalo ehti ennen Philadelphian kohtaamista hävitä 18 ottelua peräkkäin. Jos tappioputki ei olisi nyt katkennut, olisi joukkue tehnyt koko liigan ennätyksen eli 19 peräkkäishäviötä.

Sabres otti johdon jo ensimmäisessä erässä, joka päättyi joukkueen hyväksi 2-0-johdossa. Vaikka toisesta erästä lähdettiin 4-1 tilanteessa, ei Flyersia päästetty kolmannessakaan erässä helpolla. Buffalon kanadalaispuolustaja Brandon Montour iski erän 15. peliminuutin paikkeilla maalin Philadelphian verkkoon ja toisti suorituksensa heti perään 37 sekuntia myöhemmin.

Calgary-Vancouver lykkääntyy

Toronto Maple Leafs puolestaan kukisti kotijoukkue Winnipeg Jetsin. Peli päättyi kolmannen erän jälkeen torontolaisten eduksi 3-1.

Pelipäivänä oli määrä pelata yhteensä kuusi peliä, mutta Calgary Flamesin ja Vancouver Canucksin ottelua on lykätty liigan koronaprotokollan vuoksi, kertoo NHL.com. Uutta kohtaamispäivää ei ole vielä ilmoitettu.

Kaksi Vancouverin pelaajaa on joutunut protokollalistalle, minkä lisäksi listalla on myös joukkueen valmennushenkilöstöön kuuluva henkilö.

Kauden tammikuisen alun jälkeen on lykätty yhteensä 47 peliä, joista 42 koronaprotokollan vuoksi. Loput viisi lykkäystä johtuivat säähän liittyvistä ongelmista.

https://www.nhl.com/news/calgary-vancouver-nhl-game-postponed-due-to-covid-19-protocol/c-323128512

Arttu Mäkelä

STT