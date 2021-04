EMA: Astra Zenecan koronarokoteen hyöty erityisen hyvä vanhemmilla ihmisillä, mutta hyödyt ylittävät riskit kaikilla aikuisilla

Astra Zenecan koronarokotteen hyötysuhde on erityisen hyvä vanhemmissa ikäryhmissä, mutta rokotteen hyödyt ylittävät riskit kaikissa aikuisten ikäryhmissä, sanoi Euroopan lääkevirasto EMA perjantaina.

EMAn mukaan Astra Zenecan rokotetta voidaan antaa myös toisella rokotuskerralla.

Virasto sanoi, että vaikka Astra Zenecan rokotteen hyödyt ylittävätkin riskit, maailmalla on tullut esille harvinaisia veritulppatapauksia, joihin on liittynyt verihiutaleiden matala määrä. Niiden esiintyvyys on noin yksi sataatuhatta rokotettua kohti, EMA lisäsi.

Veritukosten riski on EMAn laskelmien mukaan suurin 40-49-vuotiailla (2,1 tapausta 100 000:ta rokotettua kohti). 20-29-vuotiailla riski on 1,9 tapausta ja 30-39-vuotiailla 1,8 tapausta 100 000:ta rokotettua kohti.

Aiemmin tällä viikolla EMA kertoi, että maailmassa on raportoitu 287 harvinaista veritulppatapausta, jotka on yhdistetty Astra Zenecaan. Lisäksi 25 tapausta on yhdistetty Pfizer ja Biontechin, kahdeksan Johnson & Johnsonin ja viisi Modernan rokotteisiin.

STT

