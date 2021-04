Euroopan lääkeviraston rokoteosaston johtaja italialaislehdelle: Astra Zenecan koronarokotteella todettu ”mielestäni selvä yhteys” veritulppiin

Euroopan lääkeviraston EMA:n rokoteosaston päällikkö Marco Cavaleri sanoo italialaislehti Il Messaggerolle, että hänen mielestään Astra Zenecan koronarokotteella on selvä yhteys veritulppiin.

Cavalerin mukaan vielä ei ole tiedossa, mikä rokotteessa veritulppia aiheuttaa.

Kyseessä ei ole siis EMA:n virallinen kanta. Cavaleri antaa haastattelussa ymmärtää, että virasto olisi vahvistamassa rokotteen ja veritulppien yhteyden lähiaikoina.

Mikäli yhteys veritulppiin voidaan vahvistaa, kyseessä olisi silti äärimmäisen harvinainen haittavaikutus. Esimerkiksi Britanniassa 18 miljoonasta Astra Zenecalla rokotetusta ihmisestä 30:n tiedettiin saaneen veritulppaoireita maaliskuun lopulle mentäessä, ja heistä seitsemän kuoli, kertoo BBC.

EMA:n lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea on tänään aloittanut kolmipäiväisen kokouksensa, jossa käsitellään myös mahdollista päivitystä suositukseen Astra Zenecan rokotteen käytöstä.

Astra Zenecan rokotteen nimi vaihdettiin maaliskuussa Vaxzevriaksi.

Veritulppaepäilyt ovat saaneet useissa Euroopan maissa aikaan sen, että Astra Zenecan rokotteen käyttöä on keskeytetty tai kohdistettu uudelleen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaan Suomessa tätä rokotetta annetaan tällä hetkellä vain yli 65-vuotiaille, koska heillä ei ole havaittu lisääntynyttä riskiä veren hyytymishäiriöihin.

Viime viikolla EMA:n asiantuntijat kertoivat, että Asta Zenecan rokotteen ja veritulppien välillä ei ole löydetty täsmällisiä riskitekijöitä mutta että tutkimukset jatkuvat.

https://www.bbc.com/news/health-56620646

https://thl.fi/fi/-/astrazenecan-koronarokotteen-kayttoa-jatketaan-65-vuotta-tayttaneilla-haittavaikutusten-mahdollisuutta-nuoremmilla-selvitetaan-edelleen

STT

Kuvat: