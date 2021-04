Ensin poutaa ja tuulista, sitten märkää ja tuulista – paluuliikenteessä varhainen lähtijä ajaa paremmassa kelissä

Etelä- ja Länsi-Suomessa voi tänään viettää pääsiäistä ulkoilemalla poutasäässä, joskin rannikoilla on tuulista. Toinen pääsiäispäivä maanantai tuo lunta, räntää, vesisadetta ja osiin sisämaatakin tuulisen kelin.

Forecan mukaan maanantain vastaisena yönä saapuu lännestä runsaahkoja sateita. Niiden myötä ajokeli muuttuu maanantaina kehnoksi Suomen pohjoispuoliskolla.

Lapin hiihtokeskuksissa ja muuallakin lomailevat voivat ajella paremmassa liikennesäässä, jos tien päälle pystyy lähtemään maanantain sijasta jo tänään.

Pyhien paluuliikenteen odotetaan olevan vilkkaimmillaan maanantaina.

Ilmatieteen laitos on antanut säävaroituksia sekä sunnuntaille että maanantaille. Tänään sunnuntaina saattaa tulvia Pohjanmaan maakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa. Lisäksi kaikilla merialueilla tuulee kovaa.

Maanantaina ajokeli on huono Lapissa, Koillismaalla ja Kainuussa. Liikennesäätä vaikeuttaa osaltaan kova tuuli Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Vesillä maanantaina tuulee navakasti eteläisillä merialueilla.

