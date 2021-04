Etla: Suomen talous jämähtänyt kasvuloukkuun – radikaaleja muutoksia kaivataan

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla katsoo, että Suomen kituliaan talouskasvun vauhdittamiseksi tarvitaan uutta otetta talouspolitiikkaan.

Hallituksen puoliväliriihen edellä Etla perää muun muassa kannusteita investoinneille ja sosiaaliturvan uudistamista paremmin työhön kannustavaksi.

– Suomi on painunut niin sanottuun kasvuloukkuun. Hitaat kasvunäkymät eivät kannusta investoimaan, mikä varmistaa itseään vahvistavasti sen, että kasvu jatkuu hitaana. Lisäksi Suomea painaa nollakorkojen likviditeettiloukku, jossa rahapolitiikalla on vaikea elvyttää taloutta, sanoo Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju tiedotteessa.

Suomi on juuttunut hitaaseen talouskasvuun sen jälkeen kun tuottavuuskasvu, uusien ideoiden kehittely ja investoinnit pysähtyivät finanssikriisissä yhtä aikaa Nokia-klusterin romahduksen kanssa. Valtio velkaantui ja tilannetta pahensi väestön ikääntyminen. Toipumista ovat edelleen hidastaneet eurokriisi ja nyt myös koronakriisi.

14 kohdan ohjelmassaan Etla esittää toimia, joista osan voisi toteuttaa jo tällä hallituskaudella.

Etla esittää muun muassa, että korkeakouluille tulisi antaa mahdollisuus periä lukukausimaksuja, koska Suomessa siirrytään korkeakouluista työelämään liian myöhään. Työperäistä maahanmuuttoa tulisi edistää luopumalla tarveharkinnasta ja nopeuttamalla työlupaprosesseja. Lisäksi ulkomailta tulevia osaajia pitäisi houkutella veroporkkanoilla.

Yhteisöverotuksessa laskupainetta

Verotuksessa Etla perää tutkimus- ja kehitysmenojen lisävähennysten korottamista ja vähennysten muuttamista pysyviksi. Kone- ja laiteinvestointien poisto-oikeuksia tulisi laajentaa. Suomessa pitäisi myös pohtia kannustimia pääomasijoittamiselle samaan tapaan kuin Yhdysvalloissa, jossa pääomasijoittajien yritysten myynnistä saamaa luovutusvoittoa verotetaan kevyemmin kuin yrityksen voittoja.

Suomen yhteisöveron taso on pohjoismaisella tasolla ja euroaluetta alhaisempi, mutta Etlan mukaan Suomen pitäisi harkita sen laskemista edelleen. Näin voitaisiin kompensoida heikkoja kasvuodotuksia ja syrjäistä sijaintia. Listaamattomien yritysten osinkoverotusta tulisi samalla kiristää.

Sosiaali- ja työttömyysturvaa pitäisi Etlan mukaan muuttaa työhön kannustavammaksi. Ansiosidonnaisen kestoa pitäisi lyhentää ja tuen määrää porrastaa. Matalapalkka- ja osa-aikatyön vastaanottaminen pitäisi tehdä kannattavaksi, yhdessä sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen kanssa. Matalimpia palkkoja kompensoitaisiin tulonsiirroilla.

Asumisen hintaa tulisi painaa alas etenkin pääkaupunkiseudulla, jossa se on ongelma matalapalkkaisimmissa töissä. Etlan mukaan tulisi pohtia, voisiko kunnille lisätä valtionosuuksia väestönkasvun perusteella ja tuoda valtio mukaan kunnallistekniikan rakentamiseen. Kuntia voitaisiin velvoittaa kaavoittamaan tiiviimpää ja korkeampaa rakentamista.

Nina Törnudd

STT

