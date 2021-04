EU huolissaan Ukrainan rajoilla olevista venäläisjoukoista

Euroopan unionin ulkosuhteita johtava Josep Borrell ilmaisi sunnuntaina unionin tuen Ukrainalle. Hän ilmaisi unionin olevan erittäin huolissaan venäläisjoukkojen liikehdinnästä Ukrainan rajojen tuntumassa.

– Seuraamme suurella huolella Venäjän sotilaallista toimintaa Ukrainan ympärillä, Borrell tviittasi Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleban kanssa käydyn puhelinkeskustelun jälkeen.

– Järkkymätön tuki EU:lta Ukrainan suvereniteetille ja alueelliselle koskemattomuudelle.

Ukrainan ja Venäjän tukemien separatistien välillä vuodesta 2014 jatkunut konflikti kiihtyi jälleen viime viikolla.

Ukraina on syyttänyt Venäjää joukkojen tuomisesta pohjois- ja itärajoilleen sekä miehitetyllä Krimin niemimaalle. Venäjä ei ole kiistänyt joukkojen liikehdintää.

Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti on jatkunut vuodesta 2014. YK:n mukaan yli 13 000 on kuollut konfliktin aikana.

STT

