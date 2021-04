Euroopan komissio: Laumasuoja Euroopassa mahdollista kesän lopulla

Euroopassa on mahdollista saavuttaa laumasuoja koronavirusta vastaan kesän loppuun mennessä, Euroopan komission tiedottaja Stefan de Keersmaecker sanoo. EU:n on mahdollista antaa suurimmalle osalle alueen aikuisista koronarokote syyskuun puoliväliin mennessä.

Laumasuojaa antava 70 prosentin rokotekattavuus on de Keersmaeckerin mukaan mahdollista nopeutuvien rokotetoimitusten myötä. EU on saamassa noin 300-360 miljoonaa rokoteannosta kesäkuun loppuun mennessä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana EU sai de Keersmaeckerin mukaan 107 miljoonaa annosta. Määrä oli paljon odotettua vähemmän.

