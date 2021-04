Finaaliasetelma kääntyi ylösalaisin – Parks saattaa palata parketille jo keskiviikkona

Keskiviikkona Kauhajoella jatkuvan Korisliigan finaalisarjan lähtökohdat ovat kääntyneet alle viikossa ylösalaisin.

Vielä ennen sarjan alkua Karhubasketin odotettiin saavan merkittävän, jopa ratkaisevan, edun siitä, että joukkueen terveystilanne on Vilpasta parempi. Olihan Vilppaalta sivussa Deondre Parks ja välieräsarja Seagullsia vastaan oli fyysisesti huomattavasti rasittavampi kuin Karhubasketin välieräsarja Pyrintöä vastaan. Lisäksi Karhubasketilla oli reservissä varajenkki Osasumwen Osaghae, kun taas Vilppaan varajenkki Saiquan Jamison oli joutunut jättämään Suomen työlupaongelman vuoksi.

Ennen kolmatta ottelua tilanne on kuitenkin se, että avausottelussa kolme minuuttia pelannut Karhubasketin TJ Holyfield on todennäköisesti edelleen sivussa ja Osaghae jatkaa hänen paikallaan. Lisäksi Okko Järvi kärsii jalkavammasta, joka ei kuitenkaan estä hänen pelaamistaan.

Seagulls-sarjassa jalkapohjansa loukannut Parks on saanut paketin jalastaan pois ja hän on ottanut hiljalleen heittotuntumaa takaisin harjoituksissa. Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviaisen mukaan Parksin paluu kentälle on ”hyvin lähellä” jo keskiviikkona.

Toisaalta tiistain harjoituksissa Parks ei osallistunut kuvioiden kävelyyn, vaan heitteli kentän toisessa päässä omissa oloissaan, mikä taas ei indikoi siitä, että Parks pelaisi keskiviikkona, vaikka hän kokoonpanossa olisikin.

Vilppaalle Parksin paluu olisi äärimmäisen tärkeä, sillä se toisi uuden aseen oletettavasti vaikeammaksi muuttuvaan hyökkäyspelaamiseen. Parksin vahvuudet korostuvat hyökkäysajan viimeisillä sekunneilla, jolloin ratkaisu pelataan hänen käsiinsä. Parksin ajouhka on niin merkittävä, että hän saa luotua helposti heittotilaa kaaren taakse.

Kaksi ensimmäistä finaalia ovat olleet odotettua runsaskorisempia, kun kumpikin joukkue on päässyt toteuttamaan pääoptioitaan. Vilpas on saanut luotua Teemu Rannikolle tehdyistä palloskriineistä hyvän prosentin kaukoheittopaikkoja ja sentteri Jeremiah Wood on saanut pallon riittävän lähelle koria. Näistä Vilpas on rankaissut tylysti.

Karhu vuorostaan on saanut nostettua pisteodottamaansa merkittävästi isojen pelaajien kaukoheitoilla. Jeffery Garrett on heittänyt finaaleissa kolmoset 5/7 ja toisessa finaalissa Kalle Peltonen upotti kolmoset 2/3. Varsinkin Peltosen kolmoset tulivat niin sanotusti ”tutkan ulkopuolelta”.

Finaaliotteluissa on heitetty tähän asti kolmoset kovalla 44,3 prosentin tarkkuudella. Karhun prosentti on ollut 40 ja Vilppaan peräti 49. On todennäköistä, että prosentit ja sitä kautta myös pistemäärät putoavat sarjan edetessä.

Toisaalta mikäli Karhu lähtee tuplaamaan Woodia korin alla, tietää se lisätilaa kaarelle. Siinä kohtaa on oleellisinta se, että tuleeko lisätila 45 prosentin kaukoheittäjille Parksille ja Aatu Kivimäelle tai 30 prosentin kaukoheittäjille Riku Laineelle ja Myles Stephensille. Se on selvää, kumpaa Karhu haluaa.

Kaukoheittojen ja Woodin post-pelaamisen lisäksi kolmas oleellinen asia keskiviikon ottelussa on Karhun peluutus.

Kahdessa ensimmäisessä finaalissa Karhu on peluuttanut kymmentä pelaajaa, mutta kolmikko Peltonen–Eero Innamaa–Thomas Vehmanen ei ole tuonut merkittävää lisäarvoa kentälle. Onkin jopa odotettavaa, että päävalmentaja Janne Koskimies tiivistää peluutustaan seitsemään ydinpelaajaan eli neljä amerikkalaista, Järvi, Bojan Sarcevic ja Antti Niskanen.

Toiviaisella ei ole mitään syytä tiivistää rotaatiotaan, sillä vaihtopelaajat Kivimäki, Laine ja Ladarien Griffin ovat tuoneet pudotuspeleissä merkittävän lisäarvon. Myös rotaation yhdeksäs mies Elias Eerikinharju on paikannut finaaleissa muutamia puolustuksellisia ongelmiaan upottamalla kummatkin kaukoheittonsa. Tosin Parksin noustessa rotaatioon Eerikinharjun 5–10 minuutin rooli supistunee nollaan.

3. finaali Karhubasket–Vilpas keskiviikkona kello 18.30

Lähtökohdat: Karhubasketin on käytännössä pakko voittaa, sillä 0–3-tappioasemasta nousu mestariksi on todennäköisyydeltään muutaman prosentin luokkaa. Jo tästä tilanteesta nousu olisi historiallista, sillä paras seitsemästä -sarjoja on pelattu Korisliigassa keväästä 2016, eikä yksikään joukkue ole vielä noussut 0–2-tappioasemasta sarjan voittoon.

Seuraa häntä: Anthony Hilliard.

Loistavan Pyrintö-sarjan pelannut eurokonkari on jäänyt toistaiseksi sivurooliin. Karhu tarvitsee Hilliardilta suurempaa panosta niin Teemu Rannikon puolustamisessa kuin korinteossa.

Poissaolot: Vilppaan Deondre Parksin pelaaminen on todennäköistä ja Karhun TJ Holyfieldin epätodennäköistä. Holyfieldin tilalla jatkanee Osasumwen Osaghae.

Tulosennuste: 82–84.