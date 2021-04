Finlayson sulkee valtaosan myymälöistään väliaikaisesti – korona vei asiakasvirrat

Kodintekstiiliyhtiö Finlayson sulkee suurimman osan myymälöistään toistaiseksi tiistaista lähtien. Ovensa sulkee 19 myymälää, ja auki jää neljä pysyvää ja neljä pop up -myymälää.

Toimitusjohtaja Mikko Koponen kertoo STT:lle, että suljettavien myymälöiden 74 työntekijää lomautetaan. Syynä sulkemiseen on se, että asiakasvirta on koronan takia hiipunut vielä pienemmäksi kuin viime keväänä.

Samalla verkkokauppa on kasvanut vauhdilla. Viime kevään myymäläsulun aikana liikenne verkkokaupassa kasvoi 750 prosenttia. Koposen mukaan Finlaysonin myynnistä valtaosa tapahtuu omissa kanavissa, eli omissa myymälöissä ja verkkokaupassa. Tarkkaa osuutta yhtiö ei julkista.

Auki jäävät Tampereen Kuninkaankadun, Sellon, Jumbon ja Lahden Karisman myymälät sekä Humppilan, Lempäälän Ideaparkin, Helsingin Kampin, ja Lohjan ABC:n pop up -myymälät.

Koponen toivoi, että myymälät päästään avaamaan uudelleen jo ennen kesää.

Nina Törnudd

STT

