Vanhanen MTV:lle puoliväliriihestä: ”Jumissa tämä tällä hetkellä on” – työllisyystoimet ja menot etenemisen tiellä

HHallituksen puoliväliriihessä on hyvin odottava henki, sanoi valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) MTV:n uutisille puoliväliriihen ensimmäisen päivän päätteeksi.

Valtioneuvoston kanslia tiedotti neuvottelujen päättymisestä Säätytalossa puoli seitsemän aikaan. Vanhasen mukaan puolueiden johtajat jäivät käymään tilannetta läpi. Myös STT:n tietojen mukaan puolueideen johtoviisikko jäi jatkamaan neuvotteluja.

– Tosiasia on se, että missään olennaisessa ei ole päästy eteenpäin, Vanhanen MTV:n kello seitsemän uutisissa.

Etenemisen puute johtuu hänen mukaansa työllisyyden eteen tarvittavista uudistuksista ja menoista.

Toimittaja pyysi Vanhasta kommentoimaan väitettä siitä, että suurimmat hallituspuolueet SDP ja keskusta syyttävät neuvotteluiden jumiutumisesta toisiaan. Ministeri vastasi, että ”varmaan sekin voi pitää paikkaansa”.

– Jumissa tämä tällä hetkellä on. Suurimmilla puolueilla on suuri vastuu siitä, että ratkaisuja löytyy mutta kaikkien viiden hallituspuolueen tuki tietysti tarvitaan ratkaisuihin, hän sanoi.

Ennakkoilmoituksen mukaan hallituskauden puoliväliin osuvaa ja tulevien vuosien talousnäkymien tarkastelevassa riihessä pitäisi tulla valmista torstaina. Vanhanen kuitenkin kertoi MTV:lle, että hänen kalenterinsa on tyhjänä niin pitkään kuin tarvitaan.

Neuvottelut koko hallituksen voimin jatkuvat valtioneuvoston kanslian mukaan torstaina aamuyhdeksältä. Hallituspuolueista varsinkin keskusta on vaatinut puoliväliriihestä päätöksiä toimista, joilla hallitus synnyttäisi 20 000-30 000 työpaikkaa eli puolet hallituksen vielä jäljellä olevasta työllisyystavoitteesta.

STT

