Hiihtotähtien ravuri ykkönen Metsämäessä

Olli Koivusen ohjastama ja Harri Koivusen valmentama Bismarck Comery otti helpon voiton Turun pitkäperjantairaveissa. Bismarck Comeryn omistaa muutaman maajoukkuehiihtäjän muodostama Talli Hiihtoliitto.

2100 metrin ryhmäajon kiihdytyksessä Wall Street Comery ampaisi johtopaikalle, mutta sai pian eteensä Bismarck Comeryn. Olli Koivunen pudotti vauhdin lähes hölkäksi ja näin Bismarck Comeryn ruuti säilyi kuivana ratkaisuvaiheisiin. Ruuna irtosi vaivattomaan voittoon. He Is Felix varmisti Koivusen tallin kaksoisvoiton ennen An Valpuria.

Bismarck Comery, jonka omistajiin kuuluvat muiden muassa Iivo Niskanen ja Ristomatti Hakola, avasi kilpailukautensa. Olli Koivunen oli avaukseen tyytyväinen:

– Keulapaikka saatiin helposti ja hevonen tuntui koko ajan mainiolta. Lopussa ei ollut minkäänlaista hätää. Tästä on todella mukava jatkaa.

Päivän parhaat kylmäveriset kisailivat 2100 metrin ryhmäajossa. Ari Moilanen kannusti Mika Mäkelän valmentaman Mitorin kärkeen ja sai hallita tilannetta mielin määrin. Loppusuoralla Moilanen kurkisteli taakseen ja antoi Mitorin edetä varmaan voittoon ennen Rivalttia ja Rokkoffia. Jukka Kauppisen Kipinä Rols matkasi kolmannessa sisällä. Somerolaisori jäi voimissaan pussiin joutuen tyytymään kuudenteen sijaan.

Janne Ulmaksen valmentama Jagger Beyonce sai makoisan juoksun johtavan takana. Paimiolaisruuna oli alkumetreillä nopein, mutta Olli Koivunen luovutti kiireesti johtopaikan suosikki Perfect Timelle.

Lopussa Koivunen käänsi Jagger Beyoncen toiselle radalla, mutta se joutui tyytymään kakkossijaan, kun Hannu Torvisen ohjastama Perfect Time meni menojaan. Toinen paimiolaisravuri, Markku Marttilan Strawberry Boy jäi sisäradalle pussiin ja ylitti maalilinjan kuudentena.

Juha Päivärinteen valmentama Kemppeli on hukannut puolentoista kuukauden takaisin voittovauhtinsa, Kari Rosimon ohjastama salolaisruuna starttasi 40 metrin takamatkalta, mutta ei saavuttanut paalulta lähteneitä. Olli Koivunen kannusti Aamun Kimalluksen voittoon ja ennätykseen 28,8. Kretonki jäi niukasti kakkoseksi ja Hilding sai kolmosrahat. Kemppeli ylitti maalilinjan kahdeksantena.

Päivän ylivoimaisen voittaja oli Ari Moilasen ohjastama ja Tapio Mäki-Tulokkaan valmentama Rahajamatch. 4-vuotias ruuna siirtyi takarivin lähtöpaikasta huolimatta jo takasuoralla kärkeen. Moilanen ajoi johtopaikalla kaikessa rauhassa, kunnes antoi ajokilleen menoluvan päätöspuolikkaalla. Rahajamatch nykäisi helposti kolmenkymmenen metrin eroon vastustajiinsa. He`s A Horse jaksoi kakkoseksi ennen Halia Webiä.

Voittajaesittelyyn pääsi vain kolme ohjastajaa, Olli Koivunen ja Ari Moilanen kävivät neljä kertaa. Rippeet keräsi Hannu Torvinen , joka voitti yhden lähdön.

Tyhjä katsomo vaikutti erityisen ankealta pitkäperjantaina, hienoista keväisistä olosuhteista huolimatta. Ennen pandemiaa pitkäperjantain perheravit vetivät tuhatmäärin yleisöä ja kuuluivat Metsämäen suosituimpien tapahtumien joukkoon.

Jutun kirjoittaja: Mauri Mäkynen