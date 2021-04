Hiljainen ammattiopisto vilkastuu ensi viikolla

Varsinais-Suomen alueellinen koronaryhmä linjasi tiistaina, että yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat voisivat siirtyä hybridi- tai lähiopetukseen ensi viikon maanantaista alkaen.

Salon seudun ammattiopistossa on jo päätetty, että lähiopetuksen määrää lisätään heti maanantaista alkaen ja opiston toinenkin ruokala avaa ovensa. Salon kaupunki päättää lähiopetuksen palaamisesta yläasteilla ja lukioissa torstaisen aamupalaverinsa jälkeen.

– Torstaiaamun perinteisessä Salon oman koronanyrkin palaverissa linjataan mitä tehdään viimeisimpien koronatartuntalukujen perusteella, kertoo Salon kaupungin viestintäpäällikkö Teija Järvelä.

Salon seudun ammattiopiston rehtori Anne Bragge kertoo, että askel kohti normaalia otetaan heti maanantaina.

– Talo on ollut todella hiljainen, ja me kaikki toivomme, että ensi viikolla suhteelliseen autiona olleeseen taloon tulee taas lisää elämää, Bragge sanoo.

Käytännössä ammattiopistossa siirrytään lähemmäs lähiopiskelua niin sanotun hybridimallin kautta. Siinä lähiopetusta tullaan antamaan opiskelijoille kolmena päivänä viikossa.

– Esimerkiksi ajo-opetuksia ei etänä voi antaa. Nyt saadaan käytännön harjoitteluihin lisää vauhtia. Sitä pyritään tarjoamaan mahdollisimman paljon, Bragge sanoo.

Ammattiopistossa on annettu lähiopetusta erityisen tuen puolella sitä tarvitseville opiskelijoille pienryhmissä koko ajan. Samoin pienryhmissä on voitu rajoitusten puitteissa antaa lähiopetusta ja käytännön harjoittelua niille opiskelijoille, joilla on kiire valmistua.

Nyt lähiopetus laajenee koskemaan kaikkia opiskelijoita, joiden opetuksen on alun perin ajateltu olevan päätoimista ja jokapäiväistä.

– Palataan vastaavaan tilanteeseen kuin alkuvuonna ennen koronasulun tiukennuksia. Bragge sanoo.

Bragge sanoo myös, että aikuisille suunnattua, pääasiassa etänä tehtyä monimuotokoulutusta on ollut myös koko ajan, ja sitä jatketaan edelleen pääsääntöisesti ja etenkin teoriapuolella etänä.

Maanantaina alkavaa hybridimallia sovelletaan ammattiopistossa ainakin 23. huhtikuuta asti.

– Haasteita on toki ollut, ja varmasti koronan takia tulee opintojen viivästymisiä. Samoin opiskelijoiden motivoinnin kanssa on jouduttu kamppailemaan, Bragge sanoo.

Ammattiopiston hybridimallissa korostetaan Braggen mukaan turvavälejä ja maskeja, joita ammattiopistossa on tarjottu koronapandemian alusta alkaen kaikille opiskelijoille. Ryhmien kokoja ei ole erikseen rajoitettu, kunhan maskien käytöstä ja turvaväleistä pidetään huolta.

Rajoitusten keventymisen myötä ammattiopisto avaa myös toisenkin ruokaloistaan jälleen käyttöön. Etäjaksonkin aikana ruokailijoita on ollut, mutta selvästi normaalia vähemmän. Viisisataa opiskelijaa on myös hakenut ammattiopiston tarjoaman ruokakassin.

– Meillähän on ollut ruokailumahdollisuus koko ajan yhdessä ruokalassa, koska sillä on iso taloudellinenkin merkitys yksin asuville nuorille aikuisille. Ja maanantaista alkaen tarjoamme jälleen kaikille ilmaisen aamupuuron puoli yhdeksältä, Bragge sanoo.