Kiinan ote kiristyy entisestään – Hongkongissa aletaan tarkistaa ehdokkaiden taustoja, jotta julkisiin virkoihin pääsee vain Kiinalle uskollisia ihmisiä

Hongkongissa julkisiin virkoihin ehdolle asettuvilta tarkistetaan jatkossa tarvittaessa heidän koko elämänhistoriansa, kertoi erillishallintoalueen oikeusministeri Teresa Cheng yleisradioyhtiö RTHK:lle.

Hänen mukaansa tarkasteluun otetaan kaikki, minkä ”voidaan epäillä vaikuttavan heidän uskollisuuteensa”.

– Emme voi rajoittaa tarkastelua vain edellisiin kolmeen tai viiteen vuoteen, vaan meidän on arvioitava kaikki asiayhteydessään. Ehkä jokin 10 vuotta sitten sanottu liittyy siihen, mitä joku sanoi eilen, Cheng sanoi.

Kiina määräsi tiistaina Hongkongin vaalijärjestelmään laajoja muutoksia. Tämä on jatkoa aiemmille toimille, joilla Kiina on pyrkinyt tukahduttamaan Hongkongin demokratialiikettä ja kiristämään otettaan siellä. Kaupungissa on nähty viime vuosina laajoja demokratiaa puolustavia mielenosoituksia, joihin on usein reagoitu väkivaltaisesti.

Kiinan keskusjohto ei arvosta demokratiaa

Hongkongilaiset saavat äänestää rajoitetuissa paikallisvaaleissa, mutta tuppaavat äänestämään ylivoimaisesti demokratiaa ajavia ehdokkaita. Yksi maa, kaksi järjestelmää -järjestelyn alla Hongkongissa nautittiin pitkään selvästi Manner-Kiinaa vapaammista poliittisista oikeuksista. Tämä ei ole ollut mieleen autoritaariselle Kiinan keskusjohdolle.

Tuoreet muutokset alueen perustuslaissa muun muassa varmistavat, että valtaosan lainsäätäjistä valitsee komitea, joka on uskollinen Kiinan keskushallinnolle. Maan lainsäädäntöelimen kokoa kasvatetaan 70 paikasta 90:een, mutta enää 20 paikoista jaetaan suoraan vaaleilla, kun aiemmin niitä jaettiin 35.

Kiinalaisviranomaiset ovat kehuneet vaalijärjestelmän muutoksia toisena osana turvallisuuslaista alkanutta iskusarjaa, jolla levottomuuksia halutaan hillitä.

Viime vuonna Kiina ajoi Hongkongiin läpi ”kansallisen turvallisuuden lain”, jonka nojalla suuri osa toisinajattelusta ja Kiinan vallan vastustamisesta on kriminalisoitu. Sen jälkeen jo kymmeniä aktivisteja vastaan on nostettu syytteitä ja heitä on tuomittu vankilaan.

STT

Kuvat: