Hook tulee Saloon – uudella ravintolalla haetaan veto- ja pitovoimaa

Ravintola Hookin tulo Salon pääkadulle on monen sattuman summa.

Lounaskahvila Marja Kankareen lopetettua viime vuonna, kiinteistön omistava Pasi Paakkonen haki uutta ideaa.

– Halusin Saloon jotain, mikä parantaisi kaupungin tarjontaa. Sellaista, jossa on veto- ja pitovoimaa niin, että täältä ei tarvitse lähteä muualle.

Yhteydenotto vanhaan tuttuun, Hook ravintoloiden pääomistajaan Juha Vuorioon, oli innostava.

– Piti vähän toppuutella (Vuoriota), Paakkonen naurahtaa.

Palaset loksahtivat, kun vuosikymmeniä ravintola-alalla työskennellyt Mika Hellberg, Paakkosen tuttu hänkin, lähti franchising-yrittäjäksi Nico Sinirannan kanssa. Siniranta ja Hellberg ovat työskennelleet yhdessä viimeeksi Maran Klubilla, jonka korona sulki vuoden lopulla.

– Meillä on luja usko tulevaisuuteen, mutta olen myös realisti. Tiedän, miltä Helsingintiellä näyttää maanantai-iltaisin kello 7, Hellberg sanoo.

Turisteja imuroiva Mathildedal ja Teijo sekä Urheilupuisto ovat vetovoimatekijöitä, joiden yrittäjät uskovat tuovan asiakkaita kaupungin kaikkiin ravintoloihin.

Helsingintien ja Kirkkokadun kulman kaksikerroksisessa liiketilassa on ollut aina ravintola. E-liike Tähkän jälkeen siellä on syöty kebabia ja thairuokaa. Hookin tavaramerkkejä ovat kanansiivet sekä grillatut ribsit ja burgerit.

– Sportfoodia tarjoileva ruokaravintola, johon voi tulla myös perheen kanssa, Hellberg kuvaa 130-paikkaisen ravintolan konseptia.

Viime kuukaudet ravintolaa on remontoitu merirosvomaiseen Hook-henkeen. Seinillä on kansainvälisiä ja paikallisia urheilijoita esittäviä tauluja ja julisteita sekä kehystettyjä pelipaitoja. Rustiikkinen laudoitus on peräisin Pasi Paakkosen puretusta ladosta.

Ravintolassa voi seurata urheilua useista televisioista. Avajaispäivä ajoittuu toukokuun loppupuolelle jääkiekon MM-kisojen aikaan.

– Suomi–Saksa-otteluun 29. päivä on jo kysytty pöytävarauksia, Siniranta kertoo.

Työnjako on selvä: Siniranta hoitaa salin ja Hellberg keittiön. Kahdeksasta työntekijästä suurin osa on palkattu.

Keittiön hiiligrilli, rasvakeitin ja olutkaappi on kertaalleen testattu, kun mestarijoukkue Vilpas ruokaili ravintolassa keskiviikkona. Samalla Teemu Rannikolle osoitettiin oma paikka.

– Tähän keinutuoliin Teemu on aina tervetullut eläkepäivillä, Hellberg esittelee.

Juha Vuorio: Salo pääsi ammattilaisliigaan

Ensimäinen Hook perustettiin Tampereelle vuonna 1997. Sen jälkeen niitä on avattu Helsinkiin, Turkuun ja Leville. Salo tuntuu olevan isojen porukassa.

– Salo pääsi ammattilaisliigaan, Juha Vuorio myöntää.

Salossa syntynyt ja Vilppaassa pelannut Vuorio osti vaimonsa Helena Vuorion kanssa Tampereen ravintolan seitsemän vuotta sitten. Hook-ravintolatoiminnasta Vuoriot omistavat 40 prosenttia. Pääomistaja on pörssiyhtiö NoHo Partners.

Vuorio kuvaa Saloa urheilukaupungiksi, jonka talousalueella on tarpeeksi ihmisiä, jotta ravintola voi menestyä.

Seuraava Hook avataan kesäkuussa Espooseen. Vuoden aikana avautuu lisäksi 1–3 uutta ravintolaa.

– Koronasta huolimatta painetaan turbovaihde päälle. Selviämme turbulenssistä, mutta tämä on harmittanut.

Vuorio aikoo osallistua Salon ravintolan avajaisiin.

– Meillä käy paljon julkkiksia ja moni maailmaluokan tähtikin on vieraillut. Uskon, että Salossakin nähdään mielenkiintoisia vieraita.