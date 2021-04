HS-gallup: Hieman alle puolet suomalaisista on valmis hyväksymään liikkumisrajoitukset koronatoimena

Suomalaisista hieman alle puolet on valmis hyväksymään liikkumisrajoitukset koronavirustartuntojen ehkäisytoimena. Asia selviää Helsingin Sanomien teettämästä tuoreesta kyselystä, jossa liikkumisrajoituksia piti joissakin kunnissa hyväksyttävänä 47 prosenttia vastaajista.

Vastaajilta kysyttiin myös, noudattaisivatko he liikkumisrajoituksia, jos sellainen tulisi heidän omalle alueelleen. 80 prosenttia vastaajista aikoo noudattaa rajoituksia. Päälle 10 prosenttia vastaajista ei aio noudattaa mahdollisia rajoituksia. Ylen alkuviikosta julkaistun kyselyn vastaajista taas 72 prosenttia kannattaa rajoituksia.

Yli 70 prosenttia vastaajista näkee maskipakon hyväksyttävänä rajoitustoimena. Seuraavaksi eniten kannatusta sai ravintoloiden sulkemisen jatko. 56 prosenttia vastaajista piti sitä hyväksyttävänä rajoitustoimena.

Lehden teettämässä gallupissa esitettiin useita vaihtoehtoja rajoitustoimiksi. Vastaajia pyydettiin kertomaan, mitkä toimista olisivat hyväksyttäviä nykytilanteessa.

Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 1 100 ihmistä. Sen virhemarginaali on 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kysely toteutettiin internetpaneelissa 29.-30. maaliskuutta.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007894889.html

https://yle.fi/uutiset/3-11860602

STT

Kuvat: