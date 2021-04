Ilman rajoituksia

Iki-ilkkuja on keksitty, ja hallituskin perui esityksensä ilkkumisrajoituksista, joten mikä meitä pidättelee?

Käydään vähän ulkona ennen kuin viedään lakiesitys kotiin hyllylle supermarketista viranomaisen luvalla ostetun koriste-esineen viereen.

Lähde länteen on edelleen käypäinen kehoitus.

Lännessä on Turku, Suomen vanhin kaupunki. Jos liikkumisrajoituksia olisi asetettu, Turku olisi ollut hiljennettävien taajamien joukossa.

Turkulaisia haastattelemalla ei ole saatu selvyyttä, milloin kaupunki on perustettu, mutta tiettävästi Puolimatka aloitti sen rakentamisen joskus 1200-luvulla.

Viime vuosina Turussa on keskitytty avoimuuteen ja avattu ainakin tori.

Fyysisen kaivuutyön ohessa Turussa on tehty ajatustyötä ja keksitty, että kaupungin ydinkeskustan uusi brändi on Turku Center. Se on tois pual jokke. Täl pual on tuomiokirkko, Turku Cathedral.

Turku Center on vasta alkua. Englannistaminen jatkuu, jos kokoomus pysyy Turun suurimpana puolueena. Toriparkista tulee silloin Tory Park.

Samalla logiikalla ja vaalituloksella Salossa liikuttaisin kesätorstaisin Ilta-Tory-tapahtumissa.

Liikkumisrajoituksen käsittelyssä syntyi herkullinen tilanne, kun perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, entinen pääministeri Antti Rinne pääsi sanomaan suositulle seuraajalleen Sanna Marinille, että ei noin saa tehdä.

Esitys liikkumisrajoituksista antoi äärettömän liikkumatilan saivartelijoille, mikä lasketaan sille eduksi. Perustuslakivaliokuntakin oli sitä mieltä, että saivartelun kieltäminen kokonaan on oikeasuhtaisuuden vastaista.

Oikeasuhtaisuutta käytetään käsitteenä, kun arvioidaan hallinto-oikeudellisesti, onko viranomaisen toiminta oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään.

Liikkumisrajoituksista puhuttaessa saivarreltiin myös omistusoikeuden ja kiinteistösaannon alueilla. Omalle mökille olisi voinut mennä tilapäisestä vuokra-asunnosta, mutta omistusasunnosta ei olisi saanut mennä vuokramökille.

Kulkuvälineetkin mainittiin. Kotoa oli lupa lähteä omistuksessa tai omassa hallinnassa olevan kulkuneuvon huoltamiseksi. Tämäkin kohta oli monitulkintainen. Liikenteessä näkee jatkuvasti autoja, jotka eivät ole kuljettajan hallinnassa omistussuhteista riippumatta.

Koronan torjunnassa on puhuttu myös kotirauhasta. Voidaanko puuttua siihen, mitä ja missä porukassa ihmisten kotona tehdään?

Kuvitellaan tilanne, jossa viranomaiset tulevat koputtamatta sisään. Pitkän pöydän ääressä istuu kolmetoista miestä. Paikalla saattaa olla palvelusväkeäkin.

Tämä ei selvästikään ole mikään suurperheen iltapalahetki, väittävät viranomaiset. Yksi miehistä kiistää väitteen, peräti kolme kertaa.

Viranomaiset poistuvat. Joku miehistä saattaa heidät ovelle ja kuiskaa, että emme me oikeastaan ole samaa perhettä.

Loppu on historiaa.