Indonesian ja Itä-Timorin tulvien uhrimäärä jatkaa kasvuaan, monia yhä kateissa ja tuhannet menettäneet kotinsa

Indonesiaa ja Itä-Timoria vaivanneet äkilliset tulvat ja maanvyöryt ovat tappaneet jo yli 150 ihmistä. Useita kymmeniä tiedetään olevan yhä kateissa, ja ainakin 10 000 ihmistä on menettänyt kotinsa.

Indonesiassa alueen paikallinen terveydenhuolto on äärirajoilla lukuisia loukkaantuneita hoitaessaan. Kodeistaan paenneet yritetään jotenkin majoittaa samalla, kun koronaviruksen leviämistä yritetään välttää.

Luonnontuhot ovat seurausta trooppisesta hirmumyrskystä Serojasta, joka joissain kylissä puhalsi kokonaisia rakennuksia vuorenrinteitä alas. Seroja on nyt matkalla Australian länsirannikolle.

STT

