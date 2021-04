Indonesian ja Itä-Timorin tulvissa yli sata kuollutta ja kymmeniä yhä kateissa

Indonesiassa ja Itä-Timorissa yli sata ihmistä on kuollut ja kymmeniä on kateissa rankkasateista syntyneiden äkillisten tulvien ja maanvyöryjen vuoksi, viranomaiset kertoivat maanantaina.

Yhä jatkuvat pyörremyrskyt vaikeuttavat jumittuneiden eloonjääneiden luokse pääsyä. Indonesian Itä-Floresissa mutavyöryt ovat tuhonneet ja peittäneet koteja, siltoja ja teitä. Rankat aallokot ovat estäneet avun antamisen meriteitse, ja Lembatan saarella kokonaisia kylien osia on valunut vuorenrinteitä pitkin merenrannalle.

Lembatalta lähetetyissä kuvissa näkyy, kuinka paljasjalkaiset paikalliset kahlaavat mudassa sortuneiden talojen keskellä evakuoidakseen ihmisiä improvisoiduilla paareilla.

Indonesian presidentti Joko Widodo on ilmaissut syvimmän osanottonsa hävityksen uhreille.

– Ymmärrän suuren surun, josta veljemme ja sisaremme kärsivät tämän katastrofin vuoksi, hän sanoi.

Vaaralliset tulvat ja maanvyörymät ovat tavallisia Kaakkois-Aasian saaristossa sadekauden aikana. Indonesian katastrofiviranomaiset ovat arvioineet, että lähes puolet maan väestöstä, eli 125 miljoonaa ihmistä, asuu maanvyöryille herkillä alueilla.

Ympäristöjärjestöjen mukaan metsäkato on monin paikoin lisännyt maanvyörymien riskiä.

STT

Kuvat: