Israelin pääministeri on saapunut korruptio-oikeudenkäyntiinsä – maassa pohditaan myös, kuka seuraavan hallituksen kokoamista yrittää

Israelissa pääministeri Benjamin Netanjahu on saapunut oikeudenkäyntiin, jossa puidaan häntä vastaan esitettyjä syytöksiä lahjusten vastaanottamisesta, petoksesta ja luottamusaseman väärinkäytöstä.

Syyttäjän mukaan Netanjahu käytti valtaansa väärin pyrkiessään vaihtamaan palveluksia mediapomojen kanssa.

– Netanjahu väärinkäytti saamaansa suurta hallitusvaltaa muun muassa vaatiakseen ja saadakseen asiaankuulumattomia hyötyjä suurilta medioilta Israelissa edistääkseen henkilökohtaisia toimiaan, kuten uudelleenvalintaansa, syyttäjä Liat Ben Ari sanoi avauspuheenvuorossaan.

Netanjahu on kiistänyt kaikki syytökset.

Pitkittynyt hallituksen muodostamisen kriisi jatkuu yhä

Maanantai on Netanjahun kannalta tärkeä myös siksi, että maan presidentti Reuven Rivlin käynnistää tänään kaksipäiväiset neuvottelut hallitustunnustelijan nimittämisestä. Niissä presidentti keskustelee puolueiden edustajien kanssa selvittääkseen, kuka voisi onnistua kokoamaan enemmistöhallituksen muodostamiseen tarvittavat 61 edustajaa 120-paikkaisessa parlamentissa.

Perinteisesti hallitustunnustelijaksi nimitetään se, joka saa lainsäätäjiltä eniten suosituksia, ja hänellä on 28 päivää aikaa hallituksen muodostamiseen.

Israelin parlamentti on tiukasti jakaantunut Netanjahun kannattajiin ja vastustajiin. 12 vuotta pääministerinä olleen Netanjahun oikeistolainen Likud-puolue sai maaliskuun parlamenttivaaleissa eniten paikkoja, mutta hän ei ole vuosiin pystynyt kokoamaan vakaata hallituskoalitiota.

Maaliskuun vaalit olivat neljännet peräkkäiset kahden vuoden sisällä, joissa selvää voittajaa ei löytynyt.

