”Järjestäkää esityksiä, mitä hullumpia, sen parempi!” – Olitko paikalla, kun Seppä Lauri sai ensimmäisen valkolakkinsa 19 vuotta sitten ja Salosta tuli ”aito yliopistokaupunki”?

Seppä Laurin patsas lakitettiin ensimmäistä kertaa Salossa vappuna 2002. Vaikka lakitus tuntuu jo näin 19 vuotta myöhemmin perinteeltä, ei ollut aivan itsestäänselvää 2000-luvun alussa, että Salo saisi oman vappuperinteensä suurempien yliopistokaupunkien tapaan.

Salon Seudun Sanomissa julkaistiin maaliskuussa 2002 juttu, jossa kerrottiin Saloon suunniteltavan omaa vappuriehaa. Salon kaupunki haastoi opiskelijat kehittelemään ideoita vappuaaton riehaan ja heittämään esiin ajatuksia mielikuvituksellisista tempauksista. Tarkka toive kuului: ”Järjestäkää esityksiä, mitä hullumpia, sen parempi. Pankaa nuoret, tuoreet ja viisaat päänne yhteen ja luokaa kaikille salolaisille raisu ja villi vapunaatto.”

Ideat kytivät hetken ja roihahtivat pian valmiiksi suunnitelmaksi, jonka kaupungille esittelivät Turun ammattikorkeakoulun Salon opiskelijat. He aikoivat marssia ammattikorkeakoululta keskustan läpi torin laidalle ja lakittaa Seppä Laurin.

Kaupunki ei laittanu vastaan suunnitelmista, ja taidemuseon väkikin oli lakittamisen kannalla, kunhan itse päätähti Seppä Lauri ei vahingoittuisi lakituksessa. Opiskelijat toivoivat, että lakitus jäisi salolaiseksi perinteeksi, kuten kävikin.

Seppä on säilynyt ehjänä, ja lakituksesta on liki 20 vuodessa muodostunut sellainen vuotuinen perinne, josta opiskelijat tuolloin vuosituhannen alussa haaveilivat.

Salon Seudun Sanomat palauttaa lukijoiden muistoihin 19 vuoden takaisen vapun julkaisemalla alla kahden toimittajan, Hia Sjöblomin ja Irmeli Suvenmaan kirjoittamat jutut kaikkien aikojen ensimmäisestä Seppä Laurin lakituksesta:

Opiskelijat potkaisevat vapun

vauhtiin jo tänään Salon torilla

Huomenna vasemmistoväki jatkaa.

Hia Sjöblom

Salolaiseen vappuun ollaan valmistautumassa kuin morsian häihinsä; jotain vanhaa, jotain uutta, jotain lainattua ja jotain sinistä. Vanhaa ovat monet perinteet, joita ei vappuna voi ohittaa. Kuunnellaan torvisoittoa ja poliittisia puheita. Perinteitä ovat myös serpentiinit, taivaan tuuliin karkaavat kaasupallot ja simassa pyörivät rusinat.

Uutta on tänä vuonna starttaava, ja hyvässä lykyssä perinteeksi jäävä, salolainen opiskelijavappu. Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden aloitteesta syntynyt vapputyöryhmä on kehitellyt tapahtuman täksi illaksi. On uutta, että vappua juhlitaan Salon torilla jo aattona.

Lainattua on puolestaan tapa, jolla uutuutta juhlitaan. Kuudelta tänä iltana Seppä Laurin patsas saa lakkinsa. Hatutuksen on luvannut hoitaa Salon Nuorkauppakamari. Patsaiden lakitus kuuluu opiskelijavappuun suuremmissa kaupungeissa ja idea on lainattu nyt salolaiseen vappuun.

Mutta mitä on se sininen, jota myös tarvitaan? Kaikki vapputapahtumien järjestäjät yhdessä toivovat sinistä ja pilvetöntä taivasta. Se nostaisi tapahtumiin osallistujien suupielet hymyyn. Siniseltä taivaalta paistava keltainen aurinko antaisi hyvän potkun uudelle vappuperinteelle jo tänä iltana. Se jatkaisi hyvän mielen kylvöä vappupäivän ulkoilmatapahtumiin osallistuville huomenna.

Joukossa on ehkä heitäkin, joita ei sade haittaisi. Saattaa olla heitäkin, jotka suorastaan toivoisivat viilentävää ja virkistävää sadetta. Poliisi on lisännyt normaalipäivystystään vapun juhlinnan ajaksi, mutta onhan tunnettua, että paras järjestyksenvalvoja on reipas sadekuuro puolenyön huitteissa.

Opiskelijat aloittavat

Jo neljältä tänään iltapäivällä opiskelijat järjestäytyvät kulkueeksi ja tulevat vappukulkueena Salon torille. Puoli kuudelta alkaa yleisötapahtuma joen rannassa toria vastapäätä. Kaupunginjohtaja Matti Rasila pitää vappupuheensa Seppä Laurin patsaalla. Toisena puhujana tässä vappuaaton tapahtumassa on Ammattikorkeakoulun edustaja Simo Lamminpää. Tasan kuudelta Seppä Laurin patsaslakitetaan.

Lakituksen jälkeen vappuaaton ulkoilmajuhlinta jatkuu torilla, missä soittaa kaksi salolaista yhtyettä L.A. Beaver sekä The Fuss. Musiikkirupeama päättyy heti iltayhdeksän jälkeen.

Poliitikot jatkavat

Vappu on luonnollisesti opiskelijoiden juhlaa. Se on myös työväen juhla. Se on itse asiassa kaikkien kynnelle kykenevien juhla, sillä se on myös kevään juhlaa.

Vappupäivänä tapahtuma seuraa toistaan Salossakin. Vasemmistoliitto aloittaa ensimmäisenä heti kymmenen jälkeen Salon torilla. Vasemmistoliiton Salon alueen järjestöjen vapussa puhuvat sekä pääluottamusmies Raimo Nieminen että liiton Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Nina Söderlund. Tilaisuudessa soittaa Jorma -yhtye.

Jo yhdeltätoista soi musiikki joen toisellakin rannalla, sillä silloin Laulu-Sepot virittelevät perinteisiä vappulaulujaan kirjaston portailla. Heidän jälkeensä musisointia jatkaa puoli kahdeltatoista Salon VPK:n soittokunta. Paikkana on krouvin puisto.

Iltapäivän puolella liehuvat jo uudenlaiset punaliput Salon torilla, sillä yhdeltä alkaa demareitten vapputapahtuma. Luvassa on kahden salolaisen Jyrkin esityksiä. Ensin puhuu kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jyrki Toivonen ja hänen jälkeensä lausuu runoja Jyrki Homanen. Demareitten juhlaan tulee vappupuhujaksi SDP:n varapuheenjohtaja Antero Kekkonen.

Muuallakin Salon seudulla on poliittisia vapputilaisuuksia. Muun muassa Somerolla pidetään työväen yhteinen vappujuhla Jukolan Juttutuvalla. Puoliltapäivin alkavassa tilaisuudessa puhuu eduskunnan varapuhemies, kansanedustaja Jukka Mikkola.

Kansanedustaja Heli Paasio puhuu Paimion Kalevan työväentalolla klo 15. Samaan aikaan Taalintehtaan torilla puhuu kansanedustaja Marjaana Koskinen.

”Salosta on tullut

aito yliopistokaupunki”

Havis Amanda ja Turun Lilja saivat Laurin kumppanikseen.

Irmeli Suvenmaa

– Salosta on tullut aito yliopistokaupunki, hehkutti kaupunginjohtaja Matti Rasila eilen Seppä Laurin patsaalla avatessaan kaupungin ensimmäistä omaa opiskelijavapputapahtumaa.

Opiskelijoiden edustajana puhunut Simo Lamminpää piti juuri Seppä Laurin lakittamista perusteltuna, koska tämä oli aikansa suurmies, hyväsydäminen, avaraluonteinen ja tosi ammattimies, kuten korkeakouluopiskelijat Salossa. Seppä Lauri lienee toivonut kotikaupunkinsa kasvavansa elinvoimaiseksi ja siinä opiskelijat osaltaan auttavat parhaansa mukaan, Lamminpää vakuutti.

Salo on edelläkävijä monessa. Opiskelijat jatkoivat samoilla linjoilla. Tunnetusta akateemisesta vartista ei ollut tietoakaan, kun Laurin lakitukseen päästiin jo varttia aikaisemmin kuin ennakkotiedoissa oli luvattu. Salon Nuorkauppakamarin edustajat Tommi Tuominen ja Anne-Mari Heino hoitivat lakitusseremonian, jossa Seppä Laurin päähän laskettiin ympärysmitaltaan 110 sentin suuruinen valkolakki.

Suurkaupunkien veroiseksi

– Jestas kuinka hieno, huokaisi salolainen Eila Laine spontaanisti, kun Salon Nuorkauppakamarin puheenjohtaja Tommi Tuominen oli saanut painetuksi jättikokoisen valkolakin Seppä Laurin päähän. Laineesta ja hänen rinnallaan tapahtumaa seuranneesta Annikka Holapasta oli hienoa, että Salo pystyy samaan kuin suurkaupungitkin eli vapunaaton kansanjuhlan luomiseen.

Joidenkin hyvämuististen mukaan Seppä Lauria on kunnioitettu jo joskus aiempinakin vappuina lakituksella ja seppelöinnillä. Tämä kerta haluttiin viedä historiaan kuitenkin selkeästi opiskelijoiden vappuperinteen lähtölaukauksena Salossa.

Turun ammattikorkeakoulun ja yliopiston Salon sivupisteen opiskelijat olivat riemuissaan, että paikkakuntalaiset näyttivät ottaneen omakseen tapahtuman heti ensi kerrasta lähtien. Sitä todisti satojen iloisten ihmisten tulva patsaalle ja torille. Samoin pantiin tyytyväisinä merkille, että tapahtumassa viihtyivät niin lakittomat kuin valkolakkiset juniorit kuin kellertävän patinan lakkiinsa saaneet seniorit.

”Sima oli vähän kuin viiniä”

Kansainvälistä väriä tapahtumaan antoivat muutamat ulkomaalaiset, jotka ehkä uteliaisuuttaan halusivat nähdä, miten kansainvälistä työn juhlaa vietetään suomalaisittain. Kymmenvuotias kiinalaistyttö Xiaoqi Pan kertoi, että hänen kotimaassaan Kiinassa ei ole ilmapalloja tai serpentiinejä vappurekvisiittana. Juhlaa vietetään perheen kesken ja ”syödään paljon kaikkea. Ei juoda.” Hänen koulussaan Salossa oli ollut vapputarjoiluna jäätelöä ja simaa.

– Sima oli vähän kuin viiniä. En tykkää. Jäätelöstä tykkään, tyttö kommentoi. Salon torilla hän toivoi isän Zhongyu Panin heltyvän ilmapallon ja serpentiinien ostoon.

Ilmapallokauppiaita ei vielä torilla tungeksinut. Insinöörioppilaat täyttivät ilmaisia ilmapalloja 4 000 heliumlitran verran ja sen seurauksena yksi jos toinen ilmoitti pallotekstillään: Minusta tulee isona insinööri.

– Tästä se lähtee. Nyt on hyvä mieli, tuumi tyytyväisenä vapputoimikunnassa uurastanut opiskelija Päivi Lahtinen.

Hän myönsi, että oli ollut raskasta lähteä toteutukseen täysin nollapisteestä, mutta kaupungin imagonnostointo oli heistä tärkeää. Seuraavan vapputapahtuman organisoijilla on jo paljon helpompaa tästä kerrasta kootun muistion pohjalta.

Jutut on julkaistu alun perin Salon Seudun Sanomissa 30.4.2002 ja 1.5.2002.

Juttua päivitetty kello 19.30: Lisätty myös Irmeli Suvenmaan kirjoittama juttu kaikkien aikojen ensimmäisestä Seppä Laurin lakituksesta ja muokattu jutun otsikkoa.