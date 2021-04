Jo 800 hakijaa kiinnostui Salon akkutehtaasta – Voisiko jättirekrytointi poikia myös muuttovoittoa?

Valmet Automotiven suuri rekrytointi vetää hyvin hakijoita. Akkuliiketoimintojen henkilöstöjohtaja Petri Parjanen kertoo, että kuukauden sisällä Salon ja Uudenkaupungin tehtaissa avoinna paikkoihin on tullut yhteensä pari tuhatta hakemusta. Hän toteaa hakijamäärän olevan positiivinen yllätys.

– Kiinnostus on suurempaa kuin aiemmissa hakuprosesseissamme. Toisaalta osasimme jollain tavalla odottaa kiinnostusta, kun työmarkkinatilanne on mikä on, ja monissa paikoissa virta käy toiseen suuntaan lomautusten ja irtisanomisten myötä, Parjanen sanoo.

Hän muistuttaa haun olevan yhä kesken.

– Rekrytointi kestää kaikkiaan muutaman kuukauden. Uusia paikkoja avautuu vielä loppuvuodestakin, Pajarinen sanoo.

– Uskomme saavamme sen työvoiman, mitä kasvuun tarvitsemme. Tuotannon paikkoihin on Uuteenkaupunkiin hakenut reilut 900, Salon akkutehtaalle 450 ja noin 350 hakijaa on kiinnostunut molemmista paikoista. Lisäksi asiantuntijatehtäviin on useampi sata hakijaa.

Parjanen toteaa tuotannon ison rekrytoinnin poikineen aiempia hakuja suurempaa kiinnostusta myös asiantuntija- ja toimihenkilötehtäviin. Hän pitää myönteisenä sitä, että hakijoita tulee tavanomaisen työssäkäyntialueen ulkopuolelta.

– Se voi ennustaa muuttoliikettä. Salo houkuttelee paikkakuntana, Parjanen painottaa.

Valmet Automotive palkkaa Saloon 300 uutta työntekijää ja toimihenkilöä sekä tuotekehityksen osaajia ja tukitoimintojen tekijöitä. Uudenkaupungin akkutoimintoihin tulee 200 uutta työpaikkaa.

Tällä hetkellä Salon tehtaalla ja toimipisteessä on henkilökuntaa yhteensä 280.

Yhtiö hoitaa toimihenkilötehtävien rekrytoinnit itse ulkopuolisen yhteistyökumppanin avustuksella, mutta tuotannon puolen hakuprosessin alku on ulkoistettu kokonaan:

– Yhteistyökumppani käy läpi hakemukset ja valitsee haastateltavat. Ensimmäisiä haastatteluja on buukattu, Parjanen sanoo.

Hän toteaa kaikkien nyt haettavien uusien ihmisten palkkaamisen vievän puolisen vuotta.

– Ensimmäiset uudet työntekijät tulevat taloon jo huhtikuun lopulla, mutta isommat sisääntulot ajoittuvat kesäkuukausille. Viimeiset palkattavat tulevat taloon lokakuussa.

Uusien työntekijöiden perehdytyksen järjestämistä suunnitellaan parhaillaan.

– Korona asettaa siihen haasteita nyt, kun isoja joukkoja otetaan sisään, Parjanen huomauttaa.

Salon tehtaan tuotannon laajennussuunnitelmat etenevät Parjasen mukaan muutenkin suunnitelmien mukaan. IoT Campuksella käynnissä olevan laajennushankkeen myötä 16 000 neliömetrin tehdas kasvaa 20 000 neliöön.

Laajennusosaan sijoitettava uusi tuotantolinja otetaan käyttöön kesällä. Jo toiminnassa olevien linjojen tuotantomääriä aiotaan lisätä siirtymällä kolmivuorotyöhön. Toistaiseksi tehtaalla tehdään kahta vuoroa kello 6–23. Heinäkuussa alkaa yövuoro iltakymmenestä aamukuuteen.

Salossa valmistetaan hybridiautojen 48V-akkujärjestelmiä autoteollisuuden käyttöön.