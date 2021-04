Juhlapyhien ja liputuspäivien urheiluvisa

Oikeat vastaukset löytyvät jutun lopussa olevan kuvan alta.

1) Kuinka monta kertaa suomalaishyppääjä on voittanut Keski-Euroopan mäkiviikon uudenvuodenpäivän kilpailun Garmisch-Partenkirchenissä?

a) 9

b) 14

c) 19

d) 24

2) Loppiaisena julkistettiin 42-vuotiaan lentopalloilijan Mikko Eskon kaksivuotinen jatkosopimus VaLePan liigajoukkueeseen. Minä vuonna hän pelasi ensimmäisen miesten pääsarjaottelunsa?

a) 1993

b) 1995

c) 2000

d) 2005

3) Erään lajin MM-kauden toinen osakilpailu ajetaan pääsiäisviikonloppuna. Suomessa kyseistä urheilumuotoa on pitänyt esillä Mika Kallio. Siis mitä urheilumuotoa?

a) enduroa

b) rallicrossia

c) ratamoottoripyöräilyä

d) pyöräsuunnistusta

4) Kuinka monta tuokkosta (yksi tuokkonen = 700 grammaa) mämmiä sadasosamies Juha Mieto on kertonut perinteisesti syöneensä vuosittain pääsiäisen aikoihin?

a) 10

b) 40

c) 70

d) 100

5) Ensimmäinen pääsiäispäivä on tänä vuonna 4. huhtikuuta. Kuka suomalaisurheilija syntyi 4.4.1980?

a) jääkiekkoilija Sakari Manninen

b) maratoonari Laura Manninen

c) yhdistetyn hiihtäjä Hannu Manninen

d) pikajuoksija Johanna Manninen

6) Soudun olympiakarsinta alkaa toisena pääsiäispäivänä. Kuka heistä osallistuu karsintaan?

a) Sanna Sten

b) Mikko Kolehmainen

c) Robert Ven

d) Pertti Karppinen

7) Kuka menehtyi vappuaattona 1994 formula 1:n MM-osakilpailun aika-ajoissa?

a) Ayrton Senna

b) Gilles Villeneuve

c) Roland Ratzenberger

d) Ronnie Peterson

8) Lumilautailija Enni Rukajärvi täyttää 31 vuotta helatorstaina. Mikä oli hänen olympiamitalinsa väri Sotshissa 2014?

a) kultainen

b) multainen

c) hopeinen

d) pronssinen

9) Helluntai osuu kalenteriin 23. toukokuuta. Vanhemmissa suomalaisissa kalentereissa on ollut Rutgerin nimipäivä. Mikä oli hollantilaisen arvokisamitalistin Rutger Smithin urheilulaji?

a) yleisurheilu

b) nykyaikainen 5-ottelu

c) skeittaus

d) melonta

10) Kuntavaalien kunniaksi liputetaan tällä tietoa 13. kesäkuuta. Kuka miesten korisliigapelaajista ei ole ehdokkaana vaaleissa?

a) Teemu Rannikko

b) Shawn Huff

c) Michael Pounds

d) Vesa Mäkäläinen

11) Juhannuspäivää vietetään tällä kertaa 26. kesäkuuta. Kuinka monena eri vuosikymmenenä kesäkuun nimipäiväsankari, 80-vuotias Into Turvanen on työskennellyt yleisurheiluvalmentajana?

a) kahtena

b) neljänä

c) viitenä

d) seitsemänä

12) Eino Leinon päivä on liputuspäivä runoilijan kunniaksi. Minkä lajin olympiavoittaja on Eino Leino?

a) maahockeyn

b) ratsastuksen

c) voimistelun

d) painin

13) Aleksis Kiven teos Seitsemän veljestä on juontanut juurensa myös suunnistuksen Jukolan viestiin. Missä tämänvuotinen Jukola pitäisi kilpailla?

a) Salossa

b) Paimiossa

c) Kuusamossa

d) Rovaniemellä

14) YK:n päivä nostattaa liput salkoihin 24.10. Mikä joukkue pakotettiin luopumaan miesten vuoden 1992 EM-jalkapallosta YK:n päätöksellä, joka johti Tanskan pääsemiseen kisoihin ja Euroopan mestariksi?

a) Jugoslavia

b) Itsenäisten valtioiden yhteisö

c) Tshekkoslovakia

d) Englanti

15) Pyhäinpäivä osuu tänä vuonna lokakuun lopulle. Mikä oli kauden ensimmäinen jääkiekon miesten liigajoukkue, joka joutui siirtämään otteluitaan lokakuussa koronavirustilanteen takia?

a) Helsingin IFK

b) Tampereen Ilves

c) Tampereen Tappara

d) Vaasan Sport

16) Itsenäisyyspäivänä urheilijatkin ovat kokoontuneet Linnan juhliin. Kenet Urheilutoimittajain liitto äänesti vuoden 2020 parhaaksi suomalaisurheilijaksi?

a) Iivo Niskasen

b) Lukas Hradeckyn

c) Teemu Pukin

d) Sebastian Ahon

17) Kuka MM-kultaleijonista on syntynyt jouluaattona 24. joulukuuta?

a) Timo Jutila

b) Jarmo Myllys

c) Raimo Helminen

d) Saku Koivu

18) Mikä on usein joulupäivänäkin työtään tekevän Lauri Markkasen yhden ottelun piste-ennätys koripallon NBA-liigassa?

a) 25

b) 30

c) 35

d) 40

19) Kuka näistä suomalaisjalkapalloilijoista ei ole tehnyt maalia Englannin Valioliigan tapaninpäivän kierroksella (26. joulukuuta)?

a) Teemu Pukki

b) Mikael Forssell

c) Sami Hyypiä

d) Jari Litmanen

20) Mikä oli yleisurheilun juhannuskisoistaankin tutun Kuortaneen kunnan väkiluku 31. heinäkuuta 2020?

a) 1 527

b) 3 542

c) 5 521

d) 11 012

Oikeat vastaukset: 1) a, 2) b, 3) c, 4) b, 5) d, 6) c, 7) c, 8) c, 9) a, 10) a, 11) c, 12) d, 13) d, 14) a, 15) d, 16) b, 17) a, 18) c, 19) a, 20) b. Kuvakysymys: c.