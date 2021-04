Kaksi konepajayrittäjää osti Salo-Hillin – Salolaisomisteinen konepaja jatkaa salolaisomistuksessa.

Salolainen konepaja Salo-Hill Oy on vaihtanut omistajaa. Salolaiset konepajayrittäjät Ilkka Heinä ja Mikko Bergroth ovat ostaneet yrityksen liiketoiminnan perustamansa yhtiön nimiin.

Yrityksen nimi säilyy samana, ja myös kaikki seitsemän työntekijää jatkavat yrityksessä vanhoina työntekijöinä.

– Tämä lähti vähän puolivahingossa, Heinä kertaa yrityskaupan alkusysäystä.

Hän sanoo tunteneensa Salo-Hillin toimitusjohtajana toimineen ja yrityksen omistaneen Olli Salolaisen jo pidempään. Salolainen oli pohtinut mahdollista myyntiä, mikä johti lopulta sihen, että Heinä ja Bergroth viime vuoden lopulla alkoivat suunnitella ostoa vakavissaan.

Kauppa toteutui lopullisesti huhtikuun alussa, jolloin omistus siirtyi uudelle parivaljakolle.

– Meillä oli kiinnostus laajentaa omia toimintojamme, ja tämä myös tukee meidän liiketoimintaa, Heinä sanoo.

Salo-Hill Oy on sorvauksiin ja koneistukseen erikoistunut alihankintayritys, jonka juuret ulottuvat 1980-luvulle. Alun perin Sejuko-nimellä toiminut yritys muuttui Salo-Hill Oy:ksi 2004.

Myös Konepaja-Heinä Oy:n juuret ovat yhtä kaukana. Yrityksessä on tapahtunut sukupolvenvaihdos jo reilut neljä vuotta sitten.

Heinän erikoisosaamista ovat teollisuudelle valmistetut pienelektroniikan pudotustestilaitteet, jotka menevät pääosin vientiin. Yritys työllistää Ilkka Heinän lisäksi kolme muuta työntekijää.

Mikko Bergrothin yritys MB-Team Oy työllistää hänen lisäkseen kaksi muuta. Vuonna 2012 perustettu yhtiö valmistaa kuljettimia ja siirtolaitteita sekä tekee huolto-, asennus- ja metallitöitä yrityksille, mutta myös suoraan kuluttajille. Erikoisosaamista on ruostumattoman teräksen hitsaaminen ja työstäminen.

Yrityskaupan myötä Salo-Hill Oy:n toimitusjohtajaksi siirtyy Ilkka Heinä, mutta hän sanoo Olli Salolaisen jatkavan aluksi yrityksessä.

– Hän opettaa meidät talon tavoille, Heinä kuvailee.

Hän myös pitää tärkeänä, että osaavat jo talossa olevat työntekijät jatkavat.

Kolmesta yrityksestä Heinän yritys on ainoa vientiin painottunut yritys. Maailman taloutta ravistellut koronapandemia tuntui vientiyrityksessä aluksi dramaattisesti, sillä päävientikohde oli USA, johon vienti tyrehtyi.

– Nyt on kuitenkin vienti Aasiaan lähtenyt vetämään, Heinä sanoo.

Pandemia muutti yrityksen toimintatapoja myös kertaheitolla.

– Matkustushan on ollut ”pannassa”, joten viime vuosi mahdollisti tuotekehitykseen keskittymisen, hän sanoo.

Yritys selvisi viime vuodesta ilman lomautuksia, ja Heinä sanoo olevansa nyt jo aika optimistinen.

– Valoisampaa kohden mennään, uskoo myös Olli Salolainen.

Hän ennustaa, että alihankintatöitä alkaa purkautua, sillä yrityksissä on pidätelty monia projekteja.

Salo-Hill ja MB-Team selvisivät myös viime vuodesta ilman lomautuksia, mutta Bergrothin yrityksessä on jouduttu etsimään uusia toimintatapoja ydinosaamisen ulkopuolelta.

– Viime keväänä näytti, että työt loppuvat, hän kertoo.

Yritys on nyt tehnyt konepajoille työstökoneiden puhdistustöitä. Bergroth sanoo, että töitä on haettu aiempaa lähempää kotimaasta, joka muutenkin on ollut päämarkkina-aluetta.