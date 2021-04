Kaksi ukrainalaissotilasta kuoli tulituksessa Itä-Ukrainassa maanantaina

Ukrainan armeija kertoo kahden ukrainalaissotilaan kuolleen tulituksessa Itä-Ukrainassa Luhanskissa maanantaina. Armeijan mukaan heidän asemiinsa ammuttiin pienaseiden lisäksi erilaisilla kranaatinheittimillä ja raskailla konekivääreillä, ja ukrainalaiset vastasivat omalla tulituksellaan.

Kuolemista kertoi aiemmin uutistoimisto Reuters.

Armeija syyttää sotatoimista Venäjää, mutta Venäjä on kiistänyt joukkojensa olevan Itä-Ukrainassa. Maiden välit kiristyivät viime viikolla huomattavasti, ja Venäjä on tuonut runsaasti joukkojaan maiden rajalle sekä miehitetylle Krimin niemimaalle.

Ukrainan armeija kertoo myös kuudesta muusta tulitaukorikkomuksesta maanantain aikana ja sanoo raportoineensa ne Etyjin sotilastarkkailijoille.

EU ja Yhdysvallat tukevat Ukrainaa

Euroopan unionin ulkosuhteita johtava Josep Borrell ilmaisi sunnuntaina unionin tuen Ukrainalle. Hän ilmaisi unionin olevan erittäin huolissaan venäläisjoukkojen liikehdinnästä Ukrainan rajojen tuntumassa.

– Seuraamme suurella huolella Venäjän sotilaallista toimintaa Ukrainan ympärillä, Borrell tviittasi Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleban kanssa käydyn puhelinkeskustelun jälkeen.

– Järkkymätön tuki EU:lta Ukrainan suvereniteetille ja alueelliselle koskemattomuudelle.

Ukrainaa tukeva Yhdysvaltojen ulkoministeriö on varoittanut Venäjää olemaan uhkailematta Ukrainaa.

– Olemme huolissamme Venäjän viime aikoina kasvaneista aggressiivisista ja provokatiivisista toimista Itä-Ukrainassa. Vastustamme aggressiivisia toimia, joiden tavoitteena on pelotella tai uhkailla kumppanimaatamme Ukrainaa, ulkoministeriön tiedottaja Ned Price sanoi aiemmin medialle uutistoimisto AFP:n mukaan.

Venäjä on ilmoittanut aikovansa ottaa käyttöön ”lisätoimia”, jos jännitteet kiristyvät sen raja-alueilla Ukrainassa. Asiasta kertoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov uutistoimisto AFP:n mukaan. Jos länsi lähettää joukkoja Ukrainaan, aiheuttaisi tämä Peskovin mukaan lisätoimien tarvetta alueen turvallisuuden takaamiseksi.

Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti on jatkunut vuodesta 2014. YK:n mukaan yli 13 000 ihmistä on kuollut konfliktin aikana.

https://www.zsu.gov.ua/new_page/606c97d299eeeb151f5822f6

Tapio Pellinen

STT