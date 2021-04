Kanadanvesirutto löytyi Kukkatalosta Salosta, lajitelma vedettiin heti myynnistä

Puutarhaneuvos Arno Kasvi on tuohtunut löydettyään kanadanvesiruton Pirilän Kukkatalon Salon myymälästä. Turkulainen Kasvi vieraili myymälässä perjantaina.

– Näin sen sattumalta. Todella haitallinen vieraslaji, joka leviää vedessä hirveästi. Esimerkiksi hiekkapohjaisesta ja lämpimästä Littoistenjärvestä sitä on yritetty poistaa tuloksetta 20 vuotta.

Hän maalaa uhkakuvan, jonka jo pikkiriikkinen pala kasvia voi saada aikaan.

– Teijon alueella on kirkkaita järviä. Jos tämä pääsee sinne, uitte puurossa.

Helsingin yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan kanadanvesirutto on tuotu 1800 luvun lopulla, mistä se on levinnyt eri puolille Suomea. Akvaarioharrastajille se on tuttu akvaariokasvi.

Mikäli kanadanvesirutto on kannettu kaupasta kotiin, Kasvi neuvoo hävittämään sen murskaamalla tai polttamalla.

– Omalle pihalle sitä ei pidä jättää, sillä se voi kulkeutua vesilintujen jaloissa.

Kun Pirilän Kukkatalon markkinointipäällikkö Minna Kemppainen kuulee löydöstä, hän lähettää saman tien tiedon yrityksen kaikkiin myymälöihin tuotteen poistamisesta myynnistä.

– Meillä ei ole intressiä pitää myynnissä vieraslajeja. Emme ole tilanneet tällaisella nimellä kasvia, vaan se on tullut vesikasvimixsissä. Hollannissa ei valitettavasti ajatella asioista samoin kuin meillä. Ei auta vaikka sinne ilmoittaa.

Kemppainen muistaa vastaavan tapauksen muutaman vuoden takaa. Silloinkin vieraslajeihin kuuluva kasvi lymysi lajitelman joukossa. Se havaittiin omassa seurannassa.

Hän kehottaa kaikkia tutustumaan vieraslajit.fi-sivustoon.

– Olisi hyvä, että vieraslajit opittaisiin tunnistamaan. Kun tieto niistä tulee, saadaan ne nopeasti pois myynnistä.

Ihminen myötävaikuttaa

Mikä on vieraslaji?

Vieraslajilla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka siirtymistä luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella edesauttanut.

Vieraslaji on ihmisen myötävaikutuksella ylittänyt luontaiset leviämisesteet, kuten mantereen, meren tai vuoriston, ja levinnyt alueelle, minne se ilman ihmisen apua ei olisi vielä luontaisesti levinnyt.

Haitallinen vieraslaji on vieraslajia, jonka on todettu uhkaavan luonnon monimuotoisuutta tai siihen liittyviä ekosysteemipalveluita.

Lähde: Vieraslajit.fi