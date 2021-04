THL:n koronatilannekatsaus: Rajoitustoimet vaikuttavat hidastaneen epidemiaa

Suomessa on 656 uutta koronavirustartuntaa, kertoi johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) torstain tiedotustilaisuudessa. Hänen mukaansa parin viikon seuranta osoittaa, että tapausmäärät ovat hienoisessa laskussa.

THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön mukaan annetut suositukset ja rajoitustoimet sekä ravitsemisliikkeiden sulku vaikuttavat hidastaneen epidemian kasvuvauhtia. Rajoitustoimien vaikutukset tapausmääriin näkyvät viiveellä, ja tartuntoja todetaan edelleen paljon.

Viime viikolla koronavirustapauksia todettiin eniten työikäisillä ja erityisesti 20-29-vuotiailla.

Epidemiatilanteissa on suuria alueellisia eroja. Heikoin tilanne on maan etelä- ja lounaisosissa. Ilmaantuvuus on edelleen hyvin korkea Helsingin ja Uudenmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla. Ilmaantuvuus on matalin Etelä-, Keski-, ja Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Vaasan ja Kainuun sairaanhoitopiirien alueilla.

Viikolla 12 koronatestejä tehtiin yli 135 000. Se on jonkin verran vähemmän kuin aiemmin maaliskuussa. Positiivisten testien osuus oli 3,1 prosenttia. Positiivisten testien osuus on ollut korkea, yli 3 prosenttia koko maaliskuun ajan.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitävät kello 10-10.45 tilannekatsauksen, jossa käsitellään koronaviruksen tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi käydään läpi rokotustilannetta ja rajojen terveysturvallisuutta.

Tilannekatsauksessa ovat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja osastopäällikkö Jari Keinänen STM:stä sekä johtaja Mika Salminen THL:sta.

Iäkkäät ja riskiryhmien rokotukset ovat edenneet hyvin. Yli 80-vuotiaista on rokotettu noin 84 prosenttia, 75-79-vuotiaista noin 68 prosenttia ja 70-74-vuotiaista noin 34 prosenttia.

Arvio on, että koko maassa 70 vuotta täyttäneet olisivat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen viikkoihin 15-16 mennessä.

Juttua päivitetty kello 11:01 tuoreilla tiedoilla tiedotustilaisuudesta.