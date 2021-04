Keskituloinen työsuhdepyöräilijä voi hyötyä vuodessa 400 euroa uudesta veroedusta – etu näyttäisi lisäävän kalliimpien sähköpyörien käyttöä

Tämän vuoden alusta 1 200 euroon asti verovapaaksi muuttunut polkupyöräetu voi tuoda pyöräilevälle työntekijälle satojen eurojen hyödyn vuositasolla.

Jos esimerkiksi Tilastokeskuksen mukaan suomalaista mediaanipalkkaa, 3 140 euroa kuussa, ansaitseva saa täyden polkupyöräedun, hänen vuotuinen veromääränsä putoaa yli 400 euroa. Kun tämän summan vähentää tuosta 1 200 euron vuotuisesta määrästä, maksaa pyöräilevä työntekijä 1 200 euron polkupyöräkustannuksista alle 800 euroa.

Hyöty vaihtelee tulojen mukaan. Etu voi esimerkiksi laskea veroprosenttia, mutta ei välttämättä. Esimerkkiluvut on laskettu ilman muita vähennyksiä tai maksuja.

– Hyöty kasvaa veroprosentin kasvun myötä. Lisäksi työnantajan ei tarvitse maksaa palkan sivukuluja tuosta 1 200 eurosta, joten tämä on hyvin edullinen tapa hankkia hyvä pyörä, sanoo Pyöräliiton vt. toiminnanjohtaja Vellu Taskila.

Polkupyöräedun voi saada joko palkan päälle tai se voidaan vähentää palkasta. Yllä olevat laskelmat on tehty niin, että pyöräetu vähennetään palkasta. Työsuhdepyörän kustannukset voivat olla myös yli 1 200 euroa vuodessa, mutta verovapaa osuus ei siitä kasva. Kalliimman pyörän kustannukset on mahdollista jakaa useammalle vuodelle.

Työnantajan on mahdollista ostaa työsuhdepyörät omakseen, mutta Taskilan mukaan suositumpi vaihtoehto työnantajien keskuudessa on tehdä leasingsopimus, joka kattaa esimerkiksi pyörän, sen huollon ja vakuutuksen. Varsinkin sähköavusteisten polkupyörien kohdalla näitä leasingsopimuksia tehdään paljon.

– Käyttöönottomääristä meillä ei vielä tähän mennessä ole kauheasti tietoja kertynyt, mutta tietojeni mukaan leasingmarkkinat käyvät kuumana tällä hetkellä, Taskila sanoo.

Leasingpyörän voi lunastaa sopimuskauden jälkeen

Leasingsopimuskauden päätteeksi työntekijällä on mahdollisuus lunastaa pyörä itselleen tai ottaa uusi käyttöön. Jos työntekijä ei lunasta pyörää, se menee myyntiin käytettynä. Taskilan mukaan hyvin harva lunastaa itselleen vanhan pyörän.

Myös Pyöräliitossa on Taskilan mukaan harkittu polkupyöräedun käyttöönottoa, mutta ongelmana on, että liiton työntekijät ovat yhtä lukuun ottamatta määräaikaisia.

– Se tässä työsuhdepyörässä on vähän ongelmallista, että kun sopimukset tuppaavat olemaan monivuotisia, etu ei oikein taivu näihin lyhyisiin sopimuksiin.

Työsuhdepyörien leasingpalveluita tarjoavan Nordic Bike LeasinginJani Lundbergillä on ehdotus siihen, miten pätkätyöläinenkin voi hyötyä työsuhdepyörästä.

– Työnantajan kannattaa tehdä sopimus työntekijän kanssa työsuhdepyörästä ja sen ehdoista. Jos vaikka tehdään 24 kuukauden leasingsopimus ja työntekijällä on 18 kuukauden työsopimus, niin työntekijä voi esimerkiksi ottaa kontolleen se sopimuksen loppuarvon tai lunastaa pyörän itselleen.

Lundbergin yrityksen leasingpyöriä voi lunastaa itselleen 10-20 prosentin hinnalla pyörän alkuperäisestä hinnasta sopimuskauden päätteeksi. Lundbergin mukaan pyöriä myös lunastetaan usein sopimuskauden jälkeen.

Työsuhdepyörät ovat olleet käytössä jo vuosia, mutta verovapaus 1 200 euroon asti vuositasolla niihin tuli tämän vuoden alusta.

Lundberg vahvistaa Taskilan tiedon siitä, että leasingmarkkinat käyvät kuumana.

– Kauppa käy oikein hyvin, ja kysyntää riittää. Verovapaus ja koronavirus ovat tuoneet lisäbuustin bisnekseen. Aiheen uutisoinnin myötä työntekijöiltä tulee painetta yrityksiä kohtaan.

Hänen mukaansa työsuhdepyörien suhteen kasvua on tullut noin 200 prosenttia. Nordic Bike Leasingilla on noin 120 yhtiötä asiakkaina tällä hetkellä.

– Yhdestä pyörästä muutamiin kymmeniin pyöriin per asiakas. Tämän vuoden trendi on selvästi ollut sähköpyörä, Lundberg sanoo.

Useimmiten työntekijöille haetaan Lundbergin mukaan 2 500-3 500 euroa maksavaa sähköavusteista pyörää.

”Hyvä lisäys muihin etuihin”

Yksi työsuhdepyörää työntekijöilleen tarjoavista työnantajista on suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Afry. Henkilöstökoordinaattori Janita Päivämaa kertoo, että yhtiöllä on ollut työsuhdepyöriä tarjolla helmikuun alusta asti niitä haluaville.

– Tosi hyvin on tämä mahdollisuus otettu vastaan. Se on hyvä lisäys muihin etuihin. Nyt kun lähes kaikki liikuntaharrastukset on katkolla, pyöräily sentään on vielä sallittua.

Päivämaan mukaan tällä hetkellä työsuhdepyörällä ajaa jo kymmenkunta työntekijää ja pyöriä tilataan koko ajan lisää.

– Kevättä kohti suosio on kasvanut. Sähköavusteiset pyörät taitavat olla sitä kuumaa kamaa tällä hetkellä, mutta kyllä peruspyöriäkin menee.

Afryn 2 000 työntekijästä noin 1 000 työskentelee Vantaalla, mutta Päivämaan mukaan työsuhdepyöriä on otettu käyttöön ”Hangosta Kittilään”.

Markus Heikkilä

STT

