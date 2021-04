Kiikalasta valtiolle takavarikoidun ponin kohtalo on auki – Tilalle eläimen hoitoon jättänyt nainen ei saa sitä takaisin

Kiikalalaiselta tilalta joulun alla valtiolle takavarikoitujen eläinten joukossa saattoi olla myös joitain muiden ihmisten omistamia eläimiä, jotka olivat tilalla hoidossa. Poliisin ja valvontaeläinlääkärin johdolla tilalta vietiin huonon hoidon takia kaikki 81 eläintä nisäkkäistä matelijoihin. Salon poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä eläinsuojelurikoksena.

Minishetlanninponinsa tilalle syksyllä hoitoon vienyt jokioislainen nainen on tuloksetta penännyt poniaan takaisin takavarikon jälkeen.

– Poni oli pakko laittaa hoitoon vaikean raskauteni takia. Vauvakin oli kuukauden teholla, hän kertoo.

– Olin käynyt Kiikalan tilalla kesällä ja todennut paikan sellaiseksi, johon Viksun voi sijoittaa. Silloin eläimiä ei näyttänyt olevan liikaa.

Nainen kertoo huomauttaneensa tilanpitäjälle ponin kavioiden tarvitsevan vuolemista kuuden viikon välein, etteivät kaviot kasva liian pitkiksi.

– Tarjosin käyttöön omaa kengittäjääni, mutta tilanpitäjä ei ollut ilmeisesti saanut häntä paikalle.

Nainen oli sopinut noutavansa ponin hoitopaikasta takaisin Jokioisten kotitallille 28. joulukuuta.

– Kaikki eläimet oli viety pois jouluviikolla. Jos minulle olisi silloin soitettu, olisin pääsyt hakemaan sen.

Nainen alkoi selvitellä asiaa pyhien jälkeen. Hän sanoo soittaneensa lukuisia kertoja sekä poliisille että valvontaeläinlääkärille, lähettäneensä viestejä ja sähköposteja.

– Aina sanottiin, että asia on selvittelyssä. En tiedä, onko poni enää edes elossa. Sen kohtalosta ei ole kerrottu minulle mitään.

Nainen arvelee, että hänen omistajuuttaan epäillään. Hänen tietonsa on tapauksen yhteydessä poistettu Viking of Langen -nimisen ponin omistajatiedoista Suomen Hippoksen pitämästä hevosrekisteristä. Sen mukaan Suomen valtiota edeltänyt omistaja on ollut ponin eurajokelainen kasvattaja.

– Rekisterissä näyttää kuin se olisi myyty suoraan valtiolle, vaikka olin ostanut sen kasvattajalta.

Jokioislainen sanoo tehneensä omistajamuutosilmoituksen Suomen Hippokseen viime vuoden puolella.

– Viime toukokuussa käytin sen Ypäjän eläinsairaalassa ruunattavana. Siitäkin kuitit ovat tallessa.

Aiemmin kiikalalainen tilanpitäjä oli aikonut ostaa ponin.

– Muutamia satasia maksettuaan hän ilmoitti, ettei haluakaan ostaa sitä, vaan luopuu kaikista eläimistään. Palautin hänen maksamansa rahat, ja päätin jättää ponin lasteni käyttöponiksi.

Valtiolle takavarikoidut eläimet voidaan luovuttaa eteenpäin, myydä tai lopettaa. Jokioislainen on tarjoutunut ostamaan poninsa takaisin.

– Sitä ei edes myydä minulle. Olen tarjoutunut maksamaan valtiolle hoitokulutkin, mutta mikään ei auta.

Asiasta tuohtunut poninomistaja sanoo tehneensä jo rikosilmoituksenkin valvontaeläinlääkärin toiminnasta.

– Sain nopeasti päätöksen, jonka mukaan asiaa ei käsitellä, koska ”viranomainen on toiminut asiassa parhaalla mahdollisella tavalla”.

Jokioislainen toteaa, että hänen tilansa voidaan tulla tarkistamaan, jos hänen eläintenhoitokykyään epäillään.

– Olen pyytänyt valvontaeläinlääkäriä käymään. Minulla on neljä ponia ja varsomiskausi alussa. Lisäksi on kolme koiraa ja kaksi kissaa.

Salon valvontaeläinlääkäri: Omistajuudet selviävät useimmiten

Salon vs. valvontaeläinlääkäri Taru Toppi ei kommentoi yksittäistä tapausta, eikä ota kantaa Kiikalasta valtion haltuun otetun ponin tilanteeseen, mutta toteaa, että eläinsuojelulain kiireellisten toimenpiteiden yhteydessä eläimen omistajuus selvitetään.

– Useimmiten omistajuudet selviävät. Yleensä esimerkiksi tallin-, kennelin- tai nautatilanpitäjäpitäjä pystyy jo tarkastuksen yhteydessä kertomaan, kenen eläimiä hänen hoidossaan on vuokrasopimuksella tai ylläpidossa, hän sanoo.

Topin mukaan joskus eläimelle saattaa olla tarjolla useita omistajia.

– Silloin asian selvittämiseen käytettään lainopillista apua. Näissä tapauksissa asianosaisten pitäisi keskenään selvittää epäselvät kaupat ja omistussuhteet käräjäoikeudessa.

Toppi toteaa, että eläinsuojelutyössä keskitytään turvamaan eläimen hyvinvointi, jolle eläinsuojelulainsäädäntö asettaa minimivaatimukset.

Eläinsuojeluviranomaisen tehtäviä hoitavat valvontaeläinlääkäri, kunnaneläinlääkäri ja poliisi.

Valtio omistaa neljä hevosta

Suomen Hippos poistaa omistajatietoja viranomaisen vaatimuksesta. Takavarikoitujen ponien kasvattajat ovat huolissaan niiden tilanteesta.

Suomen Hippoksen ylläpitämän hevosrekisterin mukaan kolmevuotiaan shetlanninponi Viking of Langenin on omistanut sen kasvattaja, eurajokelainen Ilona Lahdenranta niin kauan, kunnes omistajaksi on 21. joulukuuta vaihtunut Suomen valtio.

– Olen todella vihainen siitä, että rekisteritiedoista saa sen käsityksen kuin minä olisin hoitanut ponia huonosti ja Suomen valtio olisi takavarikoinut sen minulta. Harva nimittäin poneja valtiolle myy, Lahdenranta hymähtää.

Hän ihmettelee, miten rekisteristä voi hävitä tietoja ja mistä syystä.

– En ole ennen törmännyt vastaavaan, sanoo Lahdenranta, joka on kasvattanut lämminverisiä ravihevosia ja shetlanninponeja useiden vuosikymmenten ajan.

– Suurin huoli on siitä, missä poni on. Kaupasta sovittiin syksyllä, mutta ostajan vaikean raskauden takia ilmoitusten teko varmasti viivästyi.

Lahdenranta sanoo tehneensä paljon kauppaa jokioislaisen kanssa.

– Viksu syntyi meillä kotona, ja siirtyi Jokioisille myytäväksi kuten kaikki orivarsani. Itselläni on tarpeeksi työtä hevosten perushoidossa, joten olemme tehneet ponin omistajan kanssa usean vuoden ajan yhteistyötä niin, että hän on myynyt ponejani.

Hippoksen hevosrekisterin mukaan Suomen valtio omistaa tällä hetkellä kiikalalaiselta tilalta takavarikoidut kaksi shetlanninponia ja yhden suomenhevosen sekä yhden oldenburgilaisen. Yhdelläkään ei ole näkyvissä kaikkia omistajatietoja.

Omistajavaihdoksia hoitava Merja Asplund toteaa, että omistajatietoja voidaan poistaa rekisteristä viranomaisen vaatimuksesta.

– Ehdottomasti tiedot poistetaan, jos viranomainen sitä pyytää. Syitä voi olla monenlaisia. Eläinsuojelutapaukset ovat yksi, hän kertoo.

– Ihmiset voivat itsekin poistaa näkyvistä omia tietojaan. Nykyinen kuluttajansuoja mahdollistaa sen, Asplund huomauttaa.

Marttilalaisen Kylämäen hevostilan yrittäjä Elina Kylämäki huomasi äskettäin, että hänen kasvattamansa 14-vuotias shetlanninponi Sentraalisantra on joutunut valtion omistukseen. Myös se oli takavarikoitu Kiikalasta. Kylämäki oli myynyt ponin parivuotiaana Loimaalle, josta se oli myöhemmin myyty eteenpäin.

Kylämäki on huolissaan kasvattinsa kohtalosta.

– Päättelin rekisteritiedoista, että kyseessä on eläinsuojelutapaus, ja nyt haeskelen sitä. Haluan tietää, millaisessa hoidossa ja missä kunnossa poni on. Jos sen asiat eivät ole hyvin, otan sen mielelläni takaisin kotiin, hän painottaa.

Ilona Lahdenranta kertoo, että Viksu on väritykseltään voikko.

– Se on haluttu väri, koska voikkoja syntyy hyvin vähän. Mustat, ruunikot ja rautiaat ovat tavallisimmat shetlanninponin värit, hän huomauttaa.

Voikko on karvaltaan voin- tai kullankeltaisen vaaleanruskea ja sillä on karvapeitettä vaaleammat, kermanväriset jouhet.