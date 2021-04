Klassinen musiikki kirittää Hautalaa telinevoimistelun EM-kisoihin

Telinevoimistelija Ada Hautala ja valmentaja Pauliina Savola valmistautuvat arkiseen iltapäiväharjoitukseensa lähes normaaliin tapaan. Harjoittelupaikka on tuttu ja turvallinen Ouluhallin nurkkaus, mutta jotain poikkeuksellista tapahtuu avaran hallin keskiosassa. Oululaisia ikäihmisiä istuu hajasijoitetuilla tuoleillaan tilavan hallin keskiosassa. He odottavat vuoroaan koronarokotteen saamiseksi.

Oulun kaupunki on tehnyt Ouluhallista joukkorokotusten keskuspaikan, mutta Hautala on saanut jatkaa harjoitteluaan voimistelijoiden tilassa. Se on turvallisen etäisyyden päässä rokotettavista ihmisistä.

Valmentaja Savola arvostaa kaupungin kekseliäisyyttä poikkeusoloissa.

– Oulu Sinfonian soittajia ja konservatorion oppilaita on ollut soittamassa musiikkia niille, jotka ovat rokotettavana. Me olemme saaneet harjoitella yhtä aikaa, kun musiikki soi ja ihmisiä rokotetaan.

Kisojen puute tuo jännitystä

Suomen telinevoimisteluhuippuihin lukeutuva Hautala, 17, on onnellinen siitä, että on saanut jatkaa harjoitteluaan koko pandemian ajan. Vuosi sitten keväällä tämä onnistui poikkeusluvan avulla.

– Paluuta normaaliin odottaa koulussa, harjoituksissa ja kisaamisessa, mutta on tähän aika hyvin tottunut, Hautala sanoo.

Pohjois-Pohjanmaan koronatilanne on tällä erää sellainen, että Kastellin urheilulukiossa Hautala saa olla lähiopetuksessa. Vuoden ajan jatkuneet koronarajoitukset ovatkin näkyneet eniten kilpailuissa, tai paremminkin niiden puutteessa. Kisoja on siirrelty ja peruttu alinomaa. Viimeisimpänä peruttiin kaikkien lajien SM-voimistelut toukokuulta.

Hautala on päässyt näyttämään osaamistaan Kuortaneella pidetyissä EM-näyttökisoissa. Hän on yksi niistä neljästä suomalaisnaisesta, jotka osallistuvat 21.-25. huhtikuuta Sveitsin Baselissa järjestettäviin telinevoimistelun EM-kisoihin.

– Ei ole sellaista kisarytmiä kuin aikaisemmin. Olen huomannut, että kyllä se vaikuttaa. Jännittää ehkä enemmän kuin mitä aikaisemmin.

Loukkaantumiset kasvattavat

Telinevoimistelussa huipulle noustaan nuorena. Hautala voitti ensimmäisen aikuisten SM-kultansa 15-vuotiaana ja osallistuu nyt jo toisiin aikuisten EM-kisoihinsa. Kaksi vuotta sitten Puolassa neliottelufinaali jäi vielä haaveeksi.

– Nyt on aika paljon uusia juttuja sarjoissa, niin tietenkin niiden onnistumista odottaa. Neliottelun finaali on hyvä tavoite, mutta se vaatii onnistumista.

Avainteline on puomi, jolla Hautalan lähtöpisteet ovat korkeat sarjan vaikeuden ansiosta.

Valmentaja Savola muistuttaa, että vaikka Hautalan nykyinen voimistelu näyttää helpolta, kaikki on kovalla työllä tehtyä.

– Ada on aina ollut äärimmäisen ahkera. Päättäväisyys ja oman tien kulkeminen kuvaavat häntä. Systemaattinen eteneminen on hänelle hyvin tyypillistä, mikä on ensiarvoisen tärkeää siinä, että hän on niin hyvä urheilija kuin hän tällä hetkellä on.

Nopeasta kehittymisestään huolimatta Hautalan tie huipulle ei ole ollut täysin suoraviivainen. Ensimmäisen Suomen mestaruuden jälkeen alkoivat selkävaivat, joiden selättämiseen meni yli vuosi.

– Loukkaantumiset ovat vastoinkäymisiä, mutta toisaalta ne myös kasvattavat urheilijoita ymmärtämään asioita eri tavalla, olemaan kiitollisia terveydestään ja huolehtimaan itsestään aina paremmin, Savola kertoo. Hänen ajatuksensa sopivat loukkaantumisten lisäksi koronapandemiaan ja sen jälkeiseen aikaan.

Matti Ahola

STT