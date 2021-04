Korona-aika haastaa verkon

Yhden kuva jähmettyy kesken lauseen, toinen jumittaa virtuaalikokouksen odotustilassa. Joku rapistelee eväskääreitään ja luo infernaalisen äänimaailman kaikkien kuulokkeisiin.

Korona-ajan etämaailma tarjoilee alati isoja ja pieniä ongelmia, jotka kytkeytyvät tietotekniikkaan, verkkoihin ja etenkin ihmisen haparointiin niiden käytössä. Ongelmien seuraukset voivat olla mitättömiä tai valtavia tilanteesta riippuen.

Tuomioistuimissa tuskaillaan parhaillaan hitaiden verkkoyhteyksien ja temppuilevien videoneuvottelulaitteiden kanssa (SSS 29.3.).

Istuntoja voidaan periaatteessa hoitaa etäyhteyksien avulla, mutta käytännössä oikeudenkäynnin läpivieminen on epävarmaa.

Tuomioistuinvirasto, korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus ovatkin pyytäneet oikeusministeriötä tarttumaan ongelmiin.

Kun oikeudenkäyntejä siirretään tai keskeytetään, seuraukset voivat olla raskaita. Pahimmillaan tilanne voi johtaa oikeudenmenetykseen, jos asioita ei ehditä käsitellä määräaikojen puitteissa.

Moni kotiinsa jumittunut etätyöläinen on korona-aikana parannellut verkkoyhteyksiä.

Salossa toimivan Lounean toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen totesi viime kesänä hyvien tietoliikenneyhteyksien merkityksen nousseen uudelle tasolle ja giganopeudesta tulleen lähes hittituote kuluttaja-asiakkaille.

Korona on voinut kiepauttaa ajattelun aivan uuteen asentoon: jos ennen nopea valokuitu nähtiin lähinnä vapaa-ajan peli- ja suoratoistohuvit mahdollistavana ylellisyyshyödykkeenä, nyt ongelmitta toimiva verkko on monille etäarjen mahdollistaja.

Etätyöelämä tuskin jatkuu koronan jälkeen samassa mittakaavassa. Moni on huomannut etätyön parantaneen työtehoa, kun ”kaikki turha” on jäänyt työpäivistä pois. Samalla on kuitenkin hoksattu, että ”kaikki turha” pitää sisällään myös korvaamattoman tärkeitä kohtaamisia ja oivalluksia.

Vaikka osa etäilystä jäisi pois, tietoliikenneverkkoihin kohdistuvat vaatimukset tuskin vähenevät. Korona-aika on monipuolistanut verkon käyttöä, ja uudet työkalut ovat tulleet jäädäkseen – kunhan ne toimivat ja niitä käytetään jouhevasti.