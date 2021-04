Kymmeniä kuollut äkillisessä tulvassa Indonesiassa – muta on peittänyt taloja, siltoja ja teitä on tuhoutunut

Itä-Indonesiassa yli 50 ihmistä on kuollut äkillisessä tulvassa, pelastusviranomaiset kertovat. Kuolleita uskotaan löytyvän vielä lisää, sillä kymmeniä ihmisiä on kateissa.

Rankkasateet aiheuttivat tulvia yön aikana Floresin saarella.

– Olemme löytäneet 44 kuollutta ja 9 loukkaantunutta, mutta moni ihminen on yhä mudan alla, kertoo maan katastrofiviraston tiedottaja Raditya Jati.

Hänen mukaansa muta on peittänyt taloja alleen. Lisäksi siltoja ja teitä on tuhoutunut saaren itäosissa.

Huonojen kulkuyhteyksien vuoksi pelastusviranomaisten on ollut vaikea päästä saaren pahimmin kärsineille alueille. Kaatuneet puut ovat paikoin katkoneet teitä ja vaurioittaneet sähkölinjoja.

– Ainoa reitti olisi meriteitse Adonaran saarelta, mutta sateet ja raju aallokko estävät pääsyn, Jati sanoo.

Tulvat tappoivat myös kaksi muuta ihmistä läheisessä provinssissa sijaitsevassa Biman kaupungissa. Jatin mukaan yhdeksän tuntia kestänyt rankkasade ja maanvyöryt saivat neljä patoa vuotamaan yli. Lähes 10 000 taloa jäi veden alle.

Äärisäiden arvellaan jatkuvan vielä alkavalla viikolla. Tappavat maanvyörymät ja äkilliset tulvat ovat yleisiä Indonesian saaristossa sadekauden aikana. Viimeksi tammikuussa tulvat tappoivat 40 ihmistä Sumedangin kaupungissa Länsi-Jaavalla.

Katastrofiviraston mukaan 125 miljoonaa indonesialaista, eli lähes puolet maan väestöstä, asuu maanvyöryille herkillä alueilla. Ympäristöaktivistien mukaan Indonesian luonnonkatastrofit johtuvat usein metsien hävittämisestä.

STT

Kuvat: