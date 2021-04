”Kyynelten ja tuhkan keskeltä noussut ilon katedraali” – Ylivieskan uusi kirkko vihittiin käyttöön, puukirkon tuhopoltosta tuli kuluneeksi viisi vuotta

Pohjois-Pohjanmaan Ylivieskan uusi kirkko on vihitty käyttöön. Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo vihki kirkon Ylivieskan seurakunnan käyttöön vihkimismessussa pääsiäissunnuntaina.

Uuden kirkon nimi on Pyhän kolminaisuuden kirkko, ja se rakennettiin viisi vuotta sitten pääsiäisenä palaneen vanhan puukirkon raunioiden viereen.

Keskitalo muisteli aamupäivällä pidetyssä messussa, miten viisi vuotta sitten ylivieskalaiset kulkivat mieli mustana ja kasvot maahan painuneina heille rakkaan kirkon rauniolle. Nyt tunnelma on hänen mukaansa täysin toinen.

– Me saamme katsella tätä kaunista kirkkoa, joka on kuin ylösnousemuksen aamun ihme. Se on kyynelten ja tuhkan keskeltä noussut ilon katedraali, Keskitalo sanoi messussa.

Palaneen kirkon muisto näkyi messussa muutenkin. Säestyksissä käytetyn kitaran ja viulun rakentamiseen oli käytetty palaneen kirkon hirsiä.

Uuteen kirkkoon mahtuu 700 ihmistä, ja sen kustannusarvio oli 13,6 miljoonaa euroa. Se on koko hiippakunnan suurin kirkollinen rakennushanke. Rakennustyöt alkoivat syksyllä 2019.

Koronatilanteen vuoksi vihkimismessuun osallistuivat paikan päällä vain jumalanpalveluksen suorittajat.

Kirkon polttanut mies oli syyntakeeton

Vuonna 1786 valmistunut Ylivieskan vanha puukirkko paloi tuhopoltossa maaliskuussa 2016.

Palanut ristikirkko oli esimerkki Suomessa 1600-1800 luvuilla vallinneesta kirkkotyypistä. Ylivieskan vanha puukirkko rakennettiin aikana, jolloin seurakunnat kasvoivat ja uusia kirkkoja rakennettiin paljon. Ylivieskan vanhaa kirkkoa oli päivitetty matkan varrella monta kertaa. Torni rakennettiin kirkkoon 1800-luvun lopulla.

Joulukuussa 2016 käräjäoikeus tuomitsi kirkon polttaneen miehen syyntakeettomana tehdystä törkeästä vahingonteosta. Syyntakeettomuuden vuoksi mies jätettiin rangaistukseen tuomitsematta.

Iiro-Matti Nieminen

STT

Kuvat: