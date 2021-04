Lähes 300 siirtolaista tuuliajolla Välimerellä – hukkuminen uhkaa

Noin 270:tä Eurooppaan pyrkijää uhkaa hukkuminen Välimerellä, hyväntekeväisyysjärjestö kertoi lauantaina. Vapaaehtoisvoimin toimivan Alarm Phonen mukaan ohitse kulkeneet kauppalaivat eivät suostuneet pelastamaan siirtolaisia ja sekä Italian rannikkovartiosto että Maltan puolustusvoimat ovat kieltäytyneet auttamasta tai koordinoimasta heidän pelastamistaan.

Italian ja Maltan viranomaiset eivät ole vastanneet uutistoimisto AFP:n kommenttipyyntöihin.

Siirtolaiset ovat järjestön mukaan kolmessa veneessä ja heidän tilanteensa on ”kriittinen”. Alarm Phone raportoi siirtolaisveneistä ensimmäisen kerran jo eilen.

Myös toinen Välimerta ylittäviä auttava hyväntekeväisyysjärjestö Sea-Watch on paikantanut veneet ja vedonnut kauppalaivoihin siirtolaisten pelastamiseksi.

YK:n kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n mukaan yli 1 200 siirtolaista kuoli viime vuonna yrittäessään ylittää Välimerta. Myös tänä vuonna tahti on ollut sama.

STT

Kuvat: