Lounea rakentaa Salon keskustaan mobiilioperaattoreille 5G-tukiasemia

Lounea rakentaa Salon keskustan alueelle toistakymmentä matkaviestintukiasemaa. Nelisenkymmentä metriä korkeita pylväitä on nousemassa eri puolille taajamaa, muutaman kilometrin säteellä Salon torista.

5G-teknologia vaatii nykyistä tiheämmän tukiasemaverkon, Lounea Palvelut Oy perustelee hankkeitaan.

Suuret mobiilioperaattorit Elisa, Telia ja DNA kasvattavat 5G-verkkojaan taajamissa. Ne käyttävät omia vanhoja mastojaan ja rakentavat uusia, mutta laajentavat reviireitään myös vuokraamalla esimerkiksi Lounean rakentamaa infrastruktuuria.

Kun Elisa esimerkiksi kertoi viime kesänä laajentavansa 5G-verkkoa Saloon, se tukeutui Lounean tukiasemiin.

– Valtakunnalliset operaattorit ovat tärkeitä asiakkaita. Niitä on keskimäärin kaksi tukiasemaa kohden, sanoo Lounean johtaja Jari Lahti.

Kun siirrettävää tietoa on yhä enemmän, tarvitaan suurempia taajuuksia. 5G-teknologiassa käytettävien taajuuksien kantama on 4G-taajuuksia lyhyempi, joten tukiasemia on oltava nykyistä tiheämmässä.

Lounean Saloon rakentamat mastot ovat vain murto-osa siitä, mitä koko Suomessa tapahtuu. Vuosittain uusia tukiasemia tulee lisää 100–150, ja niitä tarvitaan tuhansia. Se ei tarkoita kuitenkaan tuhansia uusia mastoja.

– Tukiasemia tehdään kiinteistöjen rakenteisiin, esimerkiksi katoille, ja niitä integroidaan valaisinpylväisiin, sanoo Lahti.

Tukiasemia tarvitaan myös rakennusten sisälle.

Nyt Saloon pystytetyt ja pystytettävät mastot tulevat valmiiksi rakennettuun ympäristöön asuin- ja teollisuusalueille. Tulevaisuudessa uusilla alueilla tukiasemille määritellään paikat valmiiksi, ja pylväät tulevat Lahden mukaan olemaan nykyisiä matalampia, noin 15-metrisiä.

Lounaisessa Suomessa valokuituverkon rakentajana tunnetulla Lounealla on toimialueellaan yli sata mastoa.

Tällä viikolla Salon kaupunginhallitus antoi poikkeamisluvan kahdelle Lounean tukiasemalle. Toinen tulee Kauniaisten kaupunginosaan Venemestarinpuistoon, ohikulkutien eteläpuolelle lähelle ammattiopistoa. Toista suunnitellaan Halikon kirkonkylään Pappilan alueelle, Kärävuoren kuntoradan varteen.

Osalle tukiasemista voidaan myöntää rakennuslupa olemassa olevan asemakaavan mukaan, osaa varten Lounea on joutunut joutuu hakemaan luvan poiketa kaavasta.

– Me yritämme sijoittaa tukiasemat taajamissa niin, että niitä ei rakenneta ihan suoraan kenenkään takapihalle ja että paikalle voidaan järjestää kulku suhteellisen helposti, kertoo kaavoitusinsinööri Leena Lehtinen Salon kaupungilta.

– Minun silmääni puustoinen puistoalue on parempi vaihtoehto kuin avonainen paikka.

Rakennuslupia haetaan poikkeamisluvalla yleensä juuri puistoihin. Teollisuusalueelle voidaan yleensä rakentaa asemakaavan mukaan.

12 uudesta tukiasemasta kuusi sijoittuu puistoon tai virkistysalueelle ja yksi urheilupuistoon. Nämä ovat kaikki vaatineet poikkeamisluvan. Asutuksen keskelle tukiasemia on rakennettu tai rakennetaan Kauniaisten ja Pappilan alueen lisäksi Iiliken alueelle Halikkoon sekä Ollikkalaan, Pahkavuoreen ja Tupuriin.

Uusien lisäksi Isohärjänmäessä ollutta mastoa on korotettu.

Tukiasemat kohtaavat myös vastustusta.

Esimerkiksi Halikon Pappilan tukiaseman lähistön asukkaat jättivät suunnitelmasta kirjallisen muistutuksen. Heidän mukaansa antennipylväs tulee liian lähelle asutusta. Lähimpiin taloihin on matkaa alle sata metriä. Muistutuksessa sanotaan myös, että maisemallisen haitan lisäksi ”säteilyriski ja yleinen turvallisuusriski kasvaa asuinalueella ja virkistysalueella”.

Lounea totesi vastineessaan muun muassa, että ”kaikki tukiasemakohteet ovat nykytietämykseen perustuen säteilyn osalta turvallisia ympärillä oleville asukkaille ja toiminnoille”.

Viime vuodenvaihteessa 5G-verkko oli liikenne- ja viestintäviraston mukaan ”ideaaliolosuhteissa” saatavilla yli 1,8 miljoonaan kotiin asutuskeskuksissa ja pääväylien tuntumassa.

Maapinta-alasta verkko kattoi reilut kaksi prosenttia, mutta se oli saatavilla kahteen kolmasosaan suomalaista talouksista.