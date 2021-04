LP Viestin viisikko sai maajoukkuekutsun – Suomi pelaa kuukauden sisällä 12 vierasottelua

Lentopallon tuore Suomen mestari LP Viesti sai viisi pelaajaa naisten maajoukkueen kesän leiriryhmään.

Kutsun saivat keskitorjujat Anna Czakan ja Nea Haatainen sekä ensikertalaiset yleispelaaja Arita Ternava , hakkuri Iina Andrikopoulou ja libero Netta Laaksonen . Kauden aikana loukkaantumisista kärsinyt LP Viestin yleispelaaja Noora Kosonen jättää maajoukkuekesän väliin.

Päävalmentaja Tapio Kangasniemen ryhmässä on kaikkiaan 27 pelaajaa, joista yhdeksän on ensikertalaisia. Mukana on keskitorjuja Roosa Laakkosta lukuun ottamatta kaikki parhaat pelaajat, kuten kolmikko passari Kaisa Alanko , hakkuri Piia Korhonen ja salolaislibero Roosa Koskelo . Mukana on myös huippukauden LP Kangasalassa pelannut Salon Viestin kasvatti Ronja Heikkiniemi .

Suomella on edessä tiivis maajoukkuekesä, joka alkaa toukokuussa EM-karsinnoilla, joissa Suomi kohtaa Slovakian, Montenegron ja Kosovon.

– Ärhäkkä startti: kymmenen päivää treeniä ja heti pelaamaan. Luulen, että pelihalut ovat melkoiset yhden välikesän ja moneen kertaan siirrettyjen karsintojen alkaessa, Kangasniemi vakuuttaa Lentopalloliiton tiedotteessa.

Elokuussa pelattaviin EM-kisoihin selviää lohkon kaksi parasta joukkuetta. Ennakkoon Suomella on erittäin hyvät mahdollisuudet selvitä lopputurnaukseen, vaikka karsintalohkot pelataankin vieraskentällä Montenegrossa ja Slovakiassa.

– Slovakia on pienoinen suosikki ja tuttu meille. Kosovo ja Montenegro eivät ole niinkään tuttuja. Kisapaikka tietysti ainut tavoitteemme, Kangasniemi linjaa.

EM-kisat pelataan elokuussa Serbiassa, Bulgariassa, Kroatiassa ja Romaniassa.

Pian EM-karsintojen jälkeen Suomi pelaa Euroopan Kultaista liigaa samassa lohkossa Bulgarian, Ukrainan ja Slovakian kanssa.

Kaksinkertaisena pelattavien lohkojen voittaja sekä lopputurnauksen järjestäjämaa Bulgaria selviävät neljän joukkueen lopputurnaukseen. Lopputurnauksessa on mukava taloudellinen porkkana, sillä Kultaisen liigan voittaja saa 125 000 euroa, kakkonen 80 000 euroa, kolmonen 60 000 euroa ja neljäskin 40 000 euroa.

Ennen kaikkea Kultainen liiga on erityisen arvokas tapahtuma, mikäli Suomi läpäisee EM-karsinnan. Näin joukkue saa kuusi kovaa ottelua ennen EM-lopputurnausta.

Kultaisen liigan jälkeen maajoukkue vetää kuukauden verran happea, kunnes alkaa valmistautuminen EM-kisoihin – mikäli joukkue on siis läpäissyt toukokuun karsinnan.

– Perinteisesti olemme nostaneet tasoamme kesän ja syksyn leiriviikkojen aikana. Kevään pelit ovat usein olleet ongelmallisempia, mutta nyt pitää homman toimia jo toukokuussa, Kangasniemi pohtii.

Aikaa suurille korjausliikkeille tai palautumiselle ei juuri ole, sillä Suomi pelaa 7. toukokuuta–6. kesäkuuta välisenä aikana 30 päivässä peräti 12 vierasottelua neljässä eri maassa.

Naisten maajoukkueryhmä kesälle 2021

Passarit: Kaisa Alanko Nantes, Katja Kylmäaho LP Kangasala, Jenna Ylivainio Hämeenlinna, Mila Viljanen LP-Vampula, Roosa Rautio Tulsa University.

Keskitorjujat: Michaela Madsen Olomouc, Anna Czakan LP Viesti, Daniela Öhman Hämeenlinna, Neea Haatainen LP Viesti

Yleispelaaajat: Emmi Riikilä Hämeenlinna, Suvi Kokkonen Nantes, Salla Karhu LP Kangasala, Ronja Heikkiniemi LP Kangasala, Jessica Kosonen Pölkky Kuusamo, Viivi Pyhäjärvi Pölkky Kuusamo, Riikka Valkonen JymyVolley, Arita Ternava LP Viesti, Hilkka Hujanen Puijo Wolley

Hakkurit: Piia Korhonen Olbia, Iina Andrikopoulou LP Viesti, Yasmine Madsen Hämeenlinna, Saana Lindgren WoVo

Liberot: Roosa Koskelo Stuttgart, Tiiamari Sievänen LP Kangasala, Netta Laaksonen LP Viesti, Laura Penttilä JymyVolley, Emilia Joensalo Hämeenlinna

Päävalmentaja: Tapio Kangasniemi

Apuvalmentajat: Kasper Vuorinen ja Aapo Rantanen

Kesän otteluohjelma

EM-Karsinnat:

Montenegro, Podgorica:

7.5. Slovakia

8.5. Montenegro

9.5. Kosovo

Slovakia, Nitra:

13.5. Kosovo

14.5. Montenegro

15.5. Slovakia

Euroopan Kultainen liiga

Ukraina, Zaporizzja

28.5. Ukraina

29.5. Bulgaria

30.5. Slovakia

Bulgaria, Plovdiv

4.6. Ukraina

5.6. Slovakia

6.6. Bulgaria

Finaaliturnaus 19.–20.6. Bulgarian Rusessa.