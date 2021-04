McDonald’s palaa Saloon! Tai sitten ei – McDonald’sin viestintäjohtaja: Täyttä hömpänpömppää!

Moni Mäkkärin ystävä innostui lukiessaan muun muassa Facebook.com/events -sivulle linkitetyn uutisen: McDonald’s Salo Avajaiset. Ilmainen. Mariankatu 41, FI-24240 Salo, Suomi. Sivulla mainittiin ainakin 74 ihmisen kiinnostuneen ja 12 osallistuvan iloiseen ja ilmaiseen pikaruokajättiläisen paluutapahtumaan Salossa.

Julkaisun tarkempi tutkiminen alkoi kuitenkin herättää epäilyksiä. Avajaisia tultaisiin viettämään 4. kesäkuuta, mutta vasta vuonna 2022?

Entä osoite, Mariankatu 41? Kuinka ollakaan, paikka on sama, Rzevin puiston vieressä, jossa Salon McDonald’s toimi vielä ennen vuotta 2016, jonka jälkeen koko rakennus purettiin.

Voi olla, ettei uutisessa ole kaikki aivan kohdallaan. Samaan paikkaan on ollut tarkoitus kaavoittaa lähinnä kerrostaloa. Mutta ehkä isolla ketjulla on riittävästi muskeleita muuttaa kaavapäätöstä nopeastikin?

– Täyttä hömpänpömppää koko juttu! McDonald’s ei ole avaamassa ravintolaa Salossa, totesi perjantaina McDonald’sin viestintäpäällikkö Heli Ryhänen.

– Yritämme saada valeuutista pois Facebookista, Ryhänen lisää.

Valeuutinen maailman suurimman pikaruokaketjun paluusta Saloon on päivätty julkaistuksi huhtikuun neljäs päivä. Julkaisusivuna oli vielä perjantaina Facebookissa McDonald’s Salo osoitteessa Facebook.com/McDonaldsSalo, ja se näyttää hyvin aidolta. McDonald’sin oikean Facebook-sivun nimi on McDonald’s ja osoite Facebook.com/McDonalds.Suomi.

Tarinan opetus on se, ettei kannata uskoa kaikkeen mitä someissa ja ylipäätään Internetissä kirjoitetaan.