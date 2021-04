Muurlassa bongataan pääsiäisikkunoita ja kevättä

MLL:n Muurlan yhdistys ei jäänyt lepäämään laakereilleen, kun tieto tiukkojen koronarajoitusten jatkumisesta varmistui. He ryhtyivät ideoimaan lapsille koronaturvallista tekemistä pääsiäiseksi, ja lopputuloksena syntyi pääsiäisrastirata, jonka kiertämällä pääsee tutustumaan paikallisin käsivoimin tuotettuihin pääsiäistaideteoksiin.

Taideteokset ja askareet ovat näytillä talojen ikkunoilla pääsiäisen ajan eri puolilla Muurlan pääraittia, eli Muurlantietä.

– Ensimmäinen ikkunasuunnistuksen rasti on Muurlan lasin kohdalla ja viimeinen keskustassa M-Marketia vastapäätä. Rasteja on reitin varrella siroteltuna vähän siellä sun täällä, osa myös kylänraitista hieman poiketen. Tarkempi rastikartta on esillä Muurlan paikallisyhdistyksen verkkosivuilla, Muurlan MLL:n paikallisyhdistyksen sihteeri Päivi Pakkanen kertoo.

Kartta on nähtävissä osoitteessa muurla.mll.fi.

Kokonaisuudessaan reitti on useiden kilometrin mittainen, joten varsinkin lapsiperheille Pakkanen suosittelee käymään osalla rasteista autolla. Pääsiäisasetelmia voi käydä omatoimisesti katselemassa toiseen pääsiäispäivään, eli maanantaihin asti. Poikkeuksena ovat seurakunnan rastit, jotka ovat esillä myös koko ensi viikon.

– Asetelmia on aivan laidasta laitaan, seurakunnalla teema on uskonnollisempi ja sitten vastapainona taas on esimerkiksi pääsiäiskoristeluja. Enemmän ihasteltavaa ja tutkittavaa kuin varsinaisia tehtävä- tai aivopähkinärasteja, Pakkanen sanoo.

Luonnon heräämistä ja kevään seuraamista varten yhdistyksessä on laadittu myös kevätbingo. Bingoruudukon voi hakea Muurlan kirjastosta tai tulostaa verkosta. Kaikkien bingostaan somekuvan jakaneiden kesken arvotaan vappuna lahjakortti Muurlan M-markettiin.