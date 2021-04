Navalnyi kertoi lopettavansa syömälakkonsa

Venäjällä oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi kertoo lopettavansa syömälakkonsa. Hän on ollut syömättä runsaat kolme viikkoa.

Navalnyin lääkärit kehottivat häntä jo eilen avoimessa kirjeessään lopettamaan syömälakon, koska hänen henkensä oli vaarassa.

– Ottaen huomioon kaikkien olosuhteiden kehittymisen, alan lopetella syömälakkoani, Navalnyi kirjoitti Instagramissa.

Navalnyin mukaan prosessi syömälakon päättämiseksi vie kaikkiaan 24 päivää.

Navalnyi pääsi tiistaina siviilisairaalaan tutkittavaksi. Navalnyin omat lääkärit saivat torstaina tutkimuksien tulokset. He eivät ole päässeet tapamaan Navalnyita.

Lääkärien mukaan Navalnyi ei olisi koskaan päässyt siviilisairaalaan ilman mielenilmauksia. Lääkäriryhmän mukaan Navalnyin hoito Vladimirissa sijaitsevassa sairaalassa ”muistutti jopa läheisesti riippumatonta tutkimusta”.

– On todella surullista, että tämän saavuttaakseen on kieltäydyttävä ruuasta 23 päivän ajan, sanoi Navalnyin läheisiin tukijoihin kuuluva Leonid Volkov.

”Sydämeni on täynnä rakkautta”

Navalnyi oli vaatinut riippumattoman lääkärin tutkimuksia selkäkipujen ja raajojen tunnottomuuden vuoksi. Hänen henkilökohtaiset lääkärinsä olivat varoittaneet häntä verikokeiden tulosten perusteella sydämenpysähdyksen riskistä.

Navalnyi kirjoitti Instagramissa olevansa ylpeä ympäri maata keskiviikkona järjestetyistä tukimielenosoituksista. Myös jotkut Navalnyin kannattajat olivat ryhtyneet nälkälakkoon tämän tueksi.

– Ystävät, sydämeni on täynnä rakkautta ja kiitollisuutta teitä kohtaan, mutta en halua kenenkään teistä kärsivän minun vuokseni, Navalnyi viestitti.

Navalnyi kärsii runsaan kahden ja puolen vuoden vankilatuomiota rangaistussiirtolassa noin sadan kilometrin päässä Moskovasta.

Hänet otettiin kiinni saman tien, kun hän oli alkuvuodesta palannut Venäjälle Saksasta, jossa hän oli toipunut viimekesäisestä myrkytyksestään.

STT

