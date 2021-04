Netanjahusta jälleen hallitustunnustelija – Israelin presidentti ei usko, että enemmistöhallitusta saataisiin vieläkään

Israelin presidentti Reuven Rivlin on nimittänyt pääministeri Benjamin Netanjahun hallitustunnustelijaksi muttei usko, että kukaan saa muodostettua enemmistöhallitusta.

– Olen tehnyt päätöksen sen perusteella, ketä useimmat lainsäätäjät suosittelivat, ja tämän perusteella Benjamin Netanjahulla on hieman muita paremmat mahdollisuudet hallituksen muodostamiseen, hän sanoi.

Netanjahu sai tukea 52 parlamentin jäseneltä, kun oppositiojohtaja Yair Lapid sai 45 suositusta. Enemmistöhallitus tarvitsisi tuekseen 61 paikkaa 120-paikkaisesta parlamentista knessetistä.

– Käymäni keskustelut, jotka olivat kaikille avoimet, ovat saaneet minut uskomaan, että yhdelläkään ehdokkaalla ei ole realistista mahdollisuutta muodostaa hallitusta, jolla olisi knessetin luottamus, Rivlin sanoi.

Rivlin viittasi myös suoraan korruptio-oikeudenkäyntiin, jossa Netanjahu on parhaillaan syytettynä.

– Tiedän monien olevan sillä kannalla, että presidentin ei pitäisi antaa hallitustunnustelijan roolia ehdokkaalle, jota vastaan on nostettu syytteet, mutta lain ja oikeuden tekemän päätöksen mukaan pääministeri voi jatkaa asemassaan syytteistä huolimatta.

Lapid ei ollut nimityksestä iloinen vaikka myönsi, että presidentti on tehnyt velvollisuutensa ja ettei hänellä ollut muuta vaihtoehtoa.

– Mutta Netanjahun nimittäminen hallitustunnustelijaksi on häpeätahra, joka tuhrii Israelin ja häpäisee maineemme oikeusvaltiona, hän sanoi.

Ainakin kuukausi aikaa hallituksen kokoamiseen

Jo 12 vuotta pääministerinä toimineella Netanjahulla on nyt ainakin 28 päivää aikaa hallituksen muodostamiseen.

Israelissa on käyty kahden vuoden aikana neljät vaalit, joissa ei ole löytynyt selvää voittajaa. Vakaita enemmistöhallituksia ei tästä syystä ole saatu muodostettua. Parlamentti on tällä hetkellä hyvin voimakkaasti jakautunut Netanjahun tukijoihin ja vastustajiin, ja lisäksi maan puoluekenttä on hyvin sirpaleinen.

Netanjahua syytetään oikeudessa lahjusten vastaanottamisesta, petoksesta ja luottamusaseman väärinkäytöstä. Hänen syytetään muun muassa järjestäneen mediapomoille mieluisaa säätelyä vastineeksi myönteisestä julkisuudesta.

Netanjahu on kiistänyt kaikki syytteet.

STT

