New Jersey hävisi jatkoajalla Washingtonille niukkamaalisessa ottelussa – Kuokkanen ja Vatanen jäivät pisteittä

Jääkiekon NHL:ssä New Jersey Devils on hävinnyt kotikaukalossaan Washington Capitalsille maalein 1-2. Washington voitti nyt New Jerseyn seitsemättä kertaa tällä kaudella, kerrotaan NHL:n verkkosivuilla.

Ottelu ratkaistiin vasta jatkoajalla ja vain reilut 20 sekuntia ennen jatkoajan päättymistä.

Näyttävän ratkaisumaalin teki Dmitri Orlov, joka varasti kiekon New Jerseyn hyökkäyksestä ja kuljetti kiekon kaukalon läpi vastustajan verkkoon ilman avustusta.

Varsinaisella peliajalla molemmat joukkueet onnistuivat ainokaisissa maaleissaan toisen erän aikana. New Jerseyn suomalaiset eivät päässeet loistamaan niukkamaalisessa ottelussa ja jäivät ilman tehopisteitä.

Janne Kuokkanen epäonnistui maaliyrityksissään sekä ensimmäisen ja kolmannen erän loppusekunneilla. Puolustaja Sami Vatanen puolestaan joutui jäähykoppiin korkeasta mailasta toisen erän alussa.

Winnipeg Jets hävisi myös kotikaukalossaan Toronto Maple Leafsia vastaan 1-2. Toronto vei voiton vasta voittolaukauskilpailussa.

Myös tässä ottelussa joukkueiden ainoat varsinaisen peliajan maalit tehtiin toisessa erässä. Suomalaispelaajia ei nähty lainkaan jäällä.

STT

