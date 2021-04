Norssin lippoaminen Moisionkoskesta on ”suotavaa, mutta laitonta” – Kiusallisesta tilanteesta halutaan päästä eroon pian

Salonjoen Moisionkoskella on käynnissä kiusallinen, byrokraattinen pattitilanne koskien kuoreen eli norssin kalastamista. Norssin haavimista on tehty Salon Moisionkoskella keväisin jäiden lähdön jälkeen noin viikon ajan vuosikymmeniä ellei aikojen alusta.

Ongelma on se, että norssin lippoaminen tai haaviminen ilman lupaa on laitonta. Niinpä kalastuksenvalvojakin on käynyt paikalla huomauttamassa asiasta norssin nostajille.

Lippoaminen on kalastustapa, jossa pyyntiväline on pitkän varren päässä oleva ohuesta verkosta kudottu haavi eli lippo, jota kuljetetaan joen pohjan tuntumassa. Kuore eli norssi on pienehkö sisä- ja murtovesien kala, joka kuuluu lohikaloja muistuttavien kuorekalojen lahkoon.

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry. on lähettänyt muun muassa Moisionkoskea koskevan tiedotteen. Siinä todetaan, että norssin kalastus haavimalla tai lippoamalla on suositeltavaa ja myös kestävää kalastusta, mutta myös laitonta.

– Uskelanjoki on vaelluskalajoki, ja sellaisissa koskien kohdalla kalastettaessa nyt vaan tarvitaan lain mukaan vesialueen omistajien lupa, kertoo tiedotteen laatinut Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry:n kalastusbiologi Olli Ylönen .

Ylöstä harmittaa asiasta noussut vastakkainasettelu, jossa tilanne tulkitaan lähinnä viranomaisten niuhottamiseksi. Ylönen huomauttaa, ettei varsinaisesti edes ole viranomainen, vaan Kalatalouskeskus on neuvontajärjestö ja viranomaisten yhteistyökumppani. Lisäksi:

– Alueellisena kalastusvalvojakoordinaattorina on tietenkin pyrittävä siihen, että lakia noudatetaan. Halusimme nostaa tämän pointin esille, koska meille ilmoitettiin, että Moisionkoskella on paljon porukkaa. Tarkoitus ei ole puuttua tilanteeseen, joka on lisäksi kohta jo ohi, mitenkään aggressiivisesti, Ylönen selventää.

Ongelmana Moisionkosken kohdalla on se, ettei norssinnostolupaa saa mistään, ja pelkällä valtion kalastonhoitomaksulla haaviminen ei ole mahdollista. Siihen tarvittaisiin vedenomistajan lupa, joita ei juuri missään ole yleisesti tarjolla. Norssin kanta ei lippoamisesta sinänsä kärsi.

Salon Moisionkosken kohdalla lupamenettelyn aikaansaamista ei nopeuta se, että vesialueella on 27 omistajaa, joista huomattavimpiin kuuluu Salon kaupunki.

Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen mukaan ainoa paikka Varsinais-Suomen alueella, johon lupia voi vapaasti hankkia kalakortti.comista, on Aurajoen Halistenkoski. Lisäksi 18–64-vuotiailla pitää olla kalastonhoitomaksu maksettuna.

Tavoitteena on, että jo vuoden päästä byrokraattinen patti ja laillisuusongelmat olisi selvitetty.

– Pääasia, että kalastamislupa-asiat tulisivat selkeiksi. Jos vaikka norssin lippoaminen julistettaisiin ilmaiseksi, sekin olisi yksi ratkaisu. Tai jos lupamaksusta tehtäisiin nimellinen, Ylönen sanoo.

Ylösen mukaan asian selvittäminen olisi tärkeää myös siksi, että Salonjoen kautta Uskelanjokeen nousee muitakin kaloja kutemaan, muun muassa taimenia.